خسارة قاسية لتشيلسي أمام برايتونن، توتنهام ينتصر على بورنموث

في المباراة التي أقيمت على ملعب فالمر مساء اليوم السبت، ضمن لقاءات الجولة رقم 14 من الدوري الإنجليزي

تغلب برايتون على ضيفه تشيلسي بنتيجة 4-1، في المباراة التي أقيمت على ملعب فالمر مساء اليوم السبت، ضمن لقاءات الجولة رقم 14 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل رباعية برايتون لياندرو تروسارد وروبن لوفتوس تشيك بالخطأ في مرماه وتريفوه شالوباه بالخطأ في مرماه وباسكال جروس ، بينما سجل هدف تشيلسي الوحيد كاي هافيرتز.

وهي المباراة الثالثة توالياً التي يفشل فيها تشيلسي ومدربه الجديد بوتر في تحقيق الفوز في الدوري فتجمد رصيده عند 21 نقطة وبات مهدداً بالتراجع الى المركز السادس في حال فوز مانشستر يونايتد على ضيفه وست هام يونايتد الأحد.

كما حقق فريق توتنهام هوتسبير، انتصارًا صعبًا على نظيره بورنموث بثلاثة أهداف مقابل هدفين . وافتتح كيفر مور التسجيل لبورنموث في الدقيقة 22 أعقبه بهدف ثان في الدقيقة 49. وسجل ريان سيسنيون أول أهداف توتنهام في الدقيقة 57 قبل أن يعادل الويلزي بين ديفيز النتيجة للسبيرز بهدف ثان في الدقيقة 73.

وفي الدقيقة 92 تمكن رودريجو بينتانكور من تسجيل الهدف الثالث لتوتنهام مهديًا إياهم نقاط الانتصار.