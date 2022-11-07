نحو 30 ألف إسرائيلي يستعدون للسفر إلى قطر لحضور كأس العالم

لا توجد علاقات دبلوماسية بين البلدين، لكن إسرائيل أعلنت عن التوصل إلى اتفاق يسمح لمواطنيها الحصول على تأشيرة

من المتوقع أن يسافر ما يقرب من 30 ألف إسرائيلي إلى قطر لمشاهدة المباريات في كأس العالم المقبلة، والتي ستقام في الفترة من 20 تشرين الثاني/ نوفمبر إلى 18 كانون الأول/ ديسمبر، وفقًا لآخر التقديرات.

لا توجد علاقات دبلوماسية بين البلدين، لكن إسرائيل، التي لم تتأهل للبطولة، أعلنت في حزيران/ يونيو عن اتفاق يسمح لمواطنيها، مثل الأجانب الآخرين، بالحصول على تأشيرة دخول إلى قطر عند تقديم دليل على شراء تذكرة المباريات.

قطر لا تعترف بإسرائيل وتدعم حماس، الجماعة الفلسطينية التي تحمل الفكر الإسلامي والتي تتولى زمام الأمور، في قطاع غزة.

كما أن وزير الخارجية الإسرائيلي لم ينشر تحذيرًا بشأن هذه الوجهة حتى الآن.

أقدم الإسرائيليون بالفعل على شراء 20000 تذكرة لمشاهدة المباريات، ومن المتوقع بيع 10000 تذكرة أخرى في اللحظة الأخيرة مع انطلاق المبااريات، في غضون أسبوعين.

يوم الأحد، أعلنت شركة الخطوط الجوية القبرصية Tus Airways أنها حصلت على إذن من الدوحة لتسيير رحلات بين إسرائيل وقطر خلال كأس العالم.

Matthieu CLAVEL / AFP طائرة من طراز Fokker 70 تابعة لشركة Tus Airways القبرصية تهبط في مطار لارنكا في جنوب قبرص في 17 أغسطس 2018.

وتقول شركة الطيران إن الرحلة من تل أبيب ستشمل "محطة توقف دبلوماسية" في لارنكا، حيث لا توجد علاقات رسمية لإسرائيل مع الدولة الخليجية، مما يجعل السماح برحلة طيران مباشرة من الدولة اليهودية بالأمر المستحيل.

ستتم المرحلة الثانية من الرحلة على نفس الطائرة مع نفس الطاقم. وستتم رحلة العودة بنفس الطريقة.

ومع ذلك، لدى الإسرائيليين خيارات أخرى للوصول إلى قطر. شركات الطيران "الإمارات" و "الاتحاد" من الإمارات العربية المتحدة، و "طيران الخليج" من البحرين، و "الملكية الأردنية" من الأردن، و"الخطوط الجوية التركية" من تركيا كلها خيارات قابلة للتطبيق، وتعتبر الأكثر عملية من حيث مدة الرحلة، عدد الرحلات واختيار المقاعد ووقت الانتظار في المطار.

ومن المتوقع أن تستقبل قطر خلال المونديال نحو 1.2 مليون زائر، فيما يبلغ عدد سكانها 2.8 مليون نسمة، والتي تستعد لاستضافة أكبر حدث في تاريخها.