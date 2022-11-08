دوري أبطال أوروبا 2023: مواجهات نارية بين برشلونة ومانشستر يونايتد و ريال مدريد وليفربول

تقام المباريات أيام 14 و15 و21 و22 فبراير/شباط المقبل، وسيكون الإياب في 7 و8 و14 و15 مارس/آذار المقبل

أسفرت قرعة دور الـ 16للدوري الـ 32 لأبطال أوروبا لمسوم 2022/2023، التي اجريت، أمس الإثنين، عن مواجهة نارية بين برشلونة ومانشستر يونايتد، وبين ريال مدريد -حامل اللقب- وليفربول الإنجليزي، وصدام بين بايرن ميونخ الألماني وباريس سان جيرمان الفرنسي.

البرنامج الكامل لمباريات ثمن نهائي دوري الأبطال:

لايبزيغ الألماني ضد مانشستر سيتي الإنجليزي / كلوب بروج البلجيكي ضد بنفيكا البرتغالي/ ليفربول الإنجليزي ضد ريال مدريد الإسباني / ميلان الإيطالي ضد توتنهام الإنجليزي / أينتراخت فرانكفورت الألماني ضد نابولي الإيطالي / بوروسيا دورتموند الألماني ضد تشلسي الإنجليزي / إنتر ميلان الإيطالي ضد بورتو البرتغالي / باريس سان جرمان الفرنسيضد بايرن ميونخ الألماني

ويتأهل الفائز من هذه المواجهات لمواجهة أبطال المجموعات في ثمن النهائي (أرسنال الإنجليزي، فنربخشة التركي، ريال بيتيس الإسباني، سانت جيلواز البلجيكي، ريال سوسييداد الإسباني، فينورد الهولندي، فرايبورج الألماني، فرينكفاروزي المجري).

وتقام المباريات أيام 14 و15 و21 و22 فبراير/شباط المقبل، وسيكون الإياب في 7 و8 و14 و15 مارس/آذار المقبل، وتستقبل الفرق الأولى مباراة الذهاب على ميدانها، وتسافر لمواجهة الخصم في مباراة العودة.