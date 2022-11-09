حصري i24NEWS: إسرائيل ستوقع اتفاقا مع قطر لإقامة مكتب ديبلوماسي مؤقت بالدوحة فترة المونديال

يأتي هذا الاتفاق بعد اشهر من فشل مباحثات لاقامة هذا المكتب المؤقت

توصلت إسرائيل وقطر إلى اتفاق لفتح مكتب ديبلوماسي مؤقت في الدولة الخليجية خلال مباريات كأس العالم 2022، وسيتم التوقيع عليه رسميا خلال الأيام القادمة.

الاتفاق سيتم توقيعه رسميا خلال الأيام القادمة بعد أشهر من فشل المفاوضات بين إسرائيل وقطر ووسط ضغوطات ايرانية لإحباط المحاولات. وبموجب الاتفاق المرتقب مسؤولون من وزارة الخارجية الإسرائيلية سيتواجدون فعليا في قطر لتقديم خدمات قنصلية للإسرائيليين الذين سيزورون الدولة الخليجية لحضور مباريات كأس العالم.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية بتعقيبها لـi24NEWS :"على مدى الأشهر القليلة الماضية ، درسنا مع الاتحاد الدولي لكرة القدم ’فيفا’ الخيارات لتلبية احتياجات الإسرائيليين الذين سيحضرون مباريات كأس العالم-المونديال. في هذه المرحلة لم يتم توقيع أي اتفاق". .

الآلاف من مشجعي كرة القدم الإسرائيليين من المتوقع أن يحضروا الحدث الدولي في قطر، والذي سيقام في الفترة من 20 تشرين الثاني/ نوفمبر إلى 18 كانون الأول/ ديسمبر، وفقًا لآخر التقديرات.، وهي دولة لا تربطها علاقات ديبلوماسية مع إسرائيل. .

إسرائيل، التي لم تتأهل للبطولة، أعلنت في حزيران/ يونيو عن اتفاق يسمح لمواطنيها، مثل الأجانب الآخرين، بالحصول على تأشيرة دخول إلى قطر عند تقديم دليل على شراء تذكرة المباريات.