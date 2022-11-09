ريان توريل يصبح أول لاعب كرة سلة يهودي متدين في الدوري الأمريكي للمحترفين

رايان توريل:" أن تصبح أول يهودي متدين في الدوري الاميركي للمحترفين سيكون أعظم سعادة وحلم يتحقق بإذن الله"

ظهر لاعب كرة السلة، رايان توريل (23 عاما) من كاليفورنيا، وهو يهودي متدين لأول مرة مع فريق ديترويت موتور سيتي كروز الذي يلعب في الدوري الاميركي للمحترفين.

وتلقى اللاعب الذي يبلغ طوله 2.04 متر والذي ارتدى قميص فريقه ترحيبا حارا خلال الدقائق الثلاث الأخيرة من المباراة.

وعلق مذيع المباراة خلال إحدى المباريات قائلاً: "بالنسبة لجميع الشبان والشابات من دينه، فإن رؤية ريان يؤدي في الملعب أمر ملهم، إذا كان بإمكانه فعل ذلك، فلماذا لا يمكنني ذلك؟ يجب أن يقولوا لأنفسهم نفذوا ذلك في الوقت.

واشترك توريل في فرصة اختبار الدوري الاميركي للمحترفين - لاختيار الفرق المحترفة للاعبي الكلية - بعد أن تم التصويت له كأفضل هداف في دوري الدرجة الثالثة لكرة السلة الجماعية في الولايات المتحدة في جامعة يشيفا ، التي فازت 50 مباراة متتالية.

لم يتم تجنيده للعب من قبل أي فريق من الدوري الاميركي للمحترفين ، ولكن في أكتوبر /تشرين الأول المنصرم، صنفه فريق Cruises في المركز 27 في الترتيب العام في G-league.

وفي السياق قال توريل إنه لقي ترحيبا حارا من قبل فريقه الجديد الذي وافق على القيام بكل ما هو ممكن للتكيف مع شعائره الدينية.

خلال المباراة الأولى للموسم ، الجمعة المنصرم، بقي رايان على مقربة من ساحة اللعبة ليتمكن من الوصول إلى هناك سيرًا على الأقدام. كما قدم له النادي أربع وجبات كوشير وطبقًا ساخنًا، بالإضافة إلى ترتيب عودة له بعد يوم السبت وحده.

وكان رابان توريل قد قال في مارس/آذار المنصرم "أن تصبح أول يهودي متدين في الدوري الاميركي للمحترفين سيكون أعظم سعادة وحلم يتحقق بإذن الله".