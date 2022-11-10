كأس العالم قطر 2022: هل تنجح كتيبة الناخب المغربي وليد الركراكي في كسب رهان التحدي؟

فاجأ الركراكي جمهور المنتخب باستدعاء بلال الخنوس واستبعاد أيوب الكعبي وأنس الزنيتي وسفيان رحيمي ومنير الحدادي

هل تنجح كتيبة الناخب المغربي وليد الركراكي في كسب رهان التحدي خلال مباريات كاس العالم قطر 2022؟ هذا هو السؤال الذي يجري على كل لسان المغاربة والعرب، سيما بعد توليه قيادة المنتخب المغربي لكرة القدم في نهاية شهر أغسطس/آب المنصرم خلفا للبوسني خليلودجيتس الذي قاد المنتخب للتأهل للمونديال.

يتفق الجميع على أن المدة التي استلم فيها الركراكي قيادة المنتخب المغربي كانت على مسافة قريبة من انطلاق المونديال في 20 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري إلى غاية 18 ديسمبر/ كانون الأول الوشيك، لكن هذا لا يعفيه من أفق الترقب الذي ينتظره الجمهور المغربي والعربي من كتيبته التي عرفت تغييرات، استحسنها البعض واستهجنها البعض الآخر.

واليوم الخميس أعلن وليد الركراكي، عن قائمة اللاعبين الذين ستوجه لهم الدعوة، من أجل الدخول في معسكر إعدادي، تحسبا لخوض نهائيات كأس العالم، فما الجديد الذي حملته لائحة وليد الركراكي؟ وهل ستملك العصا السحرية لتجاوز المحطات السابقة التي وصل إليها المنتخب المغربي في المسابقة؟

واستدعاد الركراكي لعبد الرزاق حمد الله الذي علق قائلا"كأني وُلدت من جديد وهذه فرحة لا توازيها فرحة أخرى مهما كانت"، لم يفاجئ الجمهور بقدر مفاجأته في استدعاء بلال الخنوس، المحترف الشاب في فريق جينك البلجيكي، والذي يشغل مركز وسط الميدان الدفاعي، إلى جانب كل من المخضرم سفيان أمرابط، سليم أملاح، رغم مشاكل الأخير مع ناديه ستاندار لييج البلجيكي، ثم يحيى جبران، لاعب الوداد، في حين ستناط أدوار صناعة اللاعب بكل من إلياس شاعر وعز الدين أوناحي، دون إغفال دور عبد الحميد صابيري، لاعب سامبدوريا الإيطالي، الذي كسب رهان الحضور في نهائيات كأس العالم، رغم لعبه لمبارتين دوليتين فقط.

وامتدت مفاجآته إلى استبعاد أيوب الكعبي، مهاجم "هتاي سبور" التركي، وسفيان رحيمي، جناح العين الإماراتي، الأخير الذي لم يقنع الناخب الوطني خلال آخر تربص إعدادي.

وضمت القائمة 26 لاعبا، لم تحمل معها مفاجئات عدة، حيث جدد الناخب الوطني الثقة في غالبية الأسماء التي رافقته في المعسكر الأخير بإسبانيا، الذي تخللته مبارتين وديتين أمام تشيلي وباراغواي، مع بعض الاستثناءات، التي أملتها بعض الغيابات الاضطرارية وهامش العدد الأقصى المسموح به في لائحة "المونديال".

واضطر الركراكي إلى اجراء تعديلات كانت مرتقبة على مستوى حراسة المرمى حيث استبعد أنس الزنيتي واحتفظ بحارس مرمى إشبيلية الإسباني ياسين بونو، وحارس مرمى فريق الوحدة السعوديمنير المحمدي، وفي الدفاع قلص الركراكي العدد إلى ثمانية بعد ابعاد مدافع فرنسفاروس المجري، نظرا لعودة نايف أكرد، مدافع ويست هام الإنجليزي، إلى التباري، بعد الإصابة التي كانت ألمت به، فيما اختار الركراكي الاستغناء عن خدمات حمزة الموساوي، الظهير الأيمن لفريق نهضة بركان، والاكتفاء فقط بثلاثة أظهرة دفاعية؛ أشرف حكيمي، نصير مزراوي ويحيى عطية الله، مع تنويع الاختيارات في المحور، بوجود كل من أشرف داري، جواد اليميق وبدر بانون، بدائل جاهزة لتعويض أكرد ورومان سايس.

باقي الكتيبة لم تشهد تغييرات تذكر، حيث تجدد الركراكي الثقة في وليد شديرة، هداف فريق باري الإيطالي، إلى جانب يوسف النصيري، مهاجم إشبيلية الإسباني، عبد الصمد الزلوزولي (أوساسونا الإسباني) وزكرياء أبو خلال (تولوز الفرنسي)، بقيادة "المايسترو" حكيم زياش والنجم سفيان بوفال.

وسيسافر المنتخب المغرب إلى قطر، السبت الوشيك، وسيكون على موعد مع مباراة إعدادية ودية أمام منتخب جيورجيا، في الـ 17 من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، في مدينة الشارقة بالإمارات، وذلك قبيل التوجه إلى العاصمة القطرية الدوحة، من أجل الاستعداد للمواجهة الافتتاحية أمام منتخب كرواتيا