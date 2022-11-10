كأس العالم 2022: رحلات مباشرة بين إسرائيل وقطر

"سيتم افتتاح مكتب إسرائيلي في قطر لخدمة المشجعين الإسرائيليين الذين سيحضرون إلى فعاليات كأس العالم"

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، اليوم الخميس، تسيير رحلات جوية مباشرة إلى قطر للسماح للمشجعين الإسرائيليين بحضور مباريات كأس العالم 2022 لكرة القدم، الذي تستضيف فعالياته الدوحة.

وقال لابيد على حسابه بموقع "تويتر": "رتبنا للإسرائيليين إمكانية السفر لحضور كأس العالم في قطر على متن رحلات جوية مباشرة، وسيتم افتتاح مكتب إسرائيلي في قطر لخدمة المشجعين الإسرائيليين الذين سيحضرون إلى فعاليات كأس العالم".

كما تم الاتفاق على تقديم خدمات قنصلية للمواطنين الإسرائيليين من خلال فريق قنصلي إسرائيلي. واضاف رئيس الوزراء يائير لابيد بالاتفاق قائلا "بشرى سارة لمشجعي كرة القدم وجميع مواطني إسرائيل. وأشكر كل من شارك في العمل: الفيفا ، وزارة الخارجية، وزارة الثقافة والرياضة، وزارة النقل، وزارة الخارجية، والمدير العام لوزارة الخارجية ألون أوشفيز الذي قام بالتنسيق واتمام هذا الانجاز الهام".

وكانت إسرائيل وقطر، قد توصلا، أمس الأربعاء، إلى اتفاق لفتح مكتب ديبلوماسي مؤقت في الدولة الخليجية خلال مباريات كأس العالم 2022، وسيتم التوقيع عليه رسميا خلال الأيام القادمة.

الاتفاق سيتم توقيعه رسميا خلال الأيام القادمة بعد أشهر من فشل المفاوضات بين إسرائيل وقطر ووسط ضغوطات ايرانية لإحباط المحاولات. وبموجب الاتفاق المرتقب مسؤولون من وزارة الخارجية الإسرائيلية سيتواجدون فعليا في قطر لتقديم خدمات قنصلية للإسرائيليين الذين سيزورون الدولة الخليجية لحضور مباريات كأس العالم.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية بتعقيبها لـi24NEWS :"على مدى الأشهر القليلة الماضية ، درسنا مع الاتحاد الدولي لكرة القدم ’فيفا’ الخيارات لتلبية احتياجات الإسرائيليين الذين سيحضرون مباريات كأس العالم-المونديال. في هذه المرحلة لم يتم توقيع أي اتفاق". .