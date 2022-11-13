ذكريات كأس العالم: 1982 وأعظم فريق لم ينل الفوز أبدًا

هنا في إسرائيل، في أوائل حزيران 1982، اجتاح الجيش الإسرائيلي لبنان ردًا على قصف منظمة التحرير الفلسطينية

بطولة كأس العالم 1982 كانت أفضل الأوقات خلال أسوأ الفترات ... وكانت واحدة من أكثر البطولات إثارة ومفاجأة على مر التاريخ!

تزامنت مع 13 حزيران/يونيو 1982 – موعد انطلاق المباريات فترة غليان من التوترات العالمية. فقد استمرت الحرب الباردة في أوروبا. وفي حين شهد الغرب انتهاء حرب فوكلاند، في الشرق كانت روسيا تنزف في أفغانستان، ودخلت حرب العراق وإيران عامها الثاني (في حرب تمنى رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك مناحيم بيغن النجاح للطرفين).

وهنا في إسرائيل، في أوائل شهر حزيران/يونيو من عام 1982، اجتاح الجيش الإسرائيلي لبنان ردًا على قصف منظمة التحرير الفلسطينية، مما أدى إلى اندلاع الحرب اللبنانية الأولى.

العالم بالألوان

كانت تلك أول بطولة لكأس العالم أشاهدها والأولى التي تم بثها على شاشات التلفزيون الإسرائيلية بالألوان. أتذكر أنه بعد انتهائي من مشاهدة المباريات كنت أرسل مباشرة بطاقة بريدية – أصف فيها المباراة المليئة بالحماس - إلى والدي الذي كان في لبنان.

كان في مخيلتي أنه في الحرب، ينشغل جنود المظلات بالقتال، ولا يتوفر المجال أو حتى دقيقة فراغ واحدة لمشاهدة الألعاب. لكن في الواقع، قضى والدي برفقة وحدته معظم الوقت على شاطئ بالقرب من صور يشاهدون كرة القدم. أو كما أوضح لي لاحقًا، "الحرب، معظم الوقت مملة، ليس هناك الكثير لفعله".

Ramzi Haidar (AFP) ياسر عرفات يحمل طفلة خلال لقاء مع الصحافة بالقرب من الجامعة العربية في بيروت في الأيام الأولى للغزو الإسرائيلي للبنان عام 1982

في الوطن، كان هناك أيضًا كرة قدم.

بالنسبة لي، فإن الذكرى الباقية من أسبانيا 1982 هي بطلة العالم، إيطاليا، التي فاز نجومها الكبار بالكأس رغم كل الصعاب، على الرغم من تعادلهم في المباريات الثلاث الأولى. لاعبون مثل باولو روسي، الذي سجل ستة أهداف في آخر ثلاث مباريات، بما في ذلك المباراة النهائية ضد ألمانيا. وحارس المرمى والكابتن الإيطالي، دينو زوف، الذي كان يبلغ من العمر 40 عامًا عندما قام بتصديات مذهلة ساعدت في إعادة الكأس إلى روما.

السحر على أرض الملعب

لكن ذاكرتي عندما كنت في التاسعة من عمري هي من المنتخب البرازيلي. كنت قد سمعت عن الطريقة التي يلعب بها البرازيليون كرة القدم، لكن مشاهدتهم لأول مرة، على الهواء مباشرة على شاشة التلفزيون، كان أمرًا مذهلاً! لقد كانت فرقة رائعة مع لاعبين مثل زيكو وسقراط (وليس الفيلسوف) وإيدر وفالكاو، قاموا بأداء السحر على أرض الملعب.

بدا لي أحيانًا أن اللاعبين قد دهنوا أحذيتهم بالصمغ، وألصقوا الكرة بأقدامهم. فعل البرازيليون كل ما يحلو لهم، حيث بدوا بمواجهة الفرق المتنافسة وكأنهم أطفال يلعبون ضد الكبار. في المرحلة الأولى، فازت البرازيل على الاتحاد السوفيتي 2-1 وسحقت اسكتلندا ونيوزيلندا.

تألفت المرحلة الثانية من كأس العالم من أربع مجموعات من ثلاثة فرق لعبت ضد بعضها البعض، حيث تأهلت المجموعة الأولى في كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي. كان على البرازيل أن تلعب مع إيطاليا والأرجنتين (بطلة العالم 1978) التي لعب معها شاب يدعى دييغو مارادونا. في ذلك الوقت، لم يثر إعجابي ولم أكن أعتقد أنه موهوب بشكل خاص، أو أن بانتظاره مستقبلا لامعا.

في المباراة الأولى، فازت البرازيل على الأرجنتين 3-1 (طرد مارادونا ببطاقة حمراء) وفاجأت إيطاليا أبطال العالم بالفوز 2-1.

FRANCK FIFE / AFP قميص منتخب البرازيل لكرة القدم لكأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر.

مهد ذلك للمباراة الحاسمة بين البرازيل وإيطاليا، التي أقيمت في الخامس من يوليو /تموز. احتاجت البرازيل إلى التعادل للتأهل إلى نصف النهائي، لكن إيطاليا امتلكت مهاجمًا اسمه باولو روسي سيبقى في الأذهان إلى الأبد بسبب هذه المباراة. في الشوط الأول، تقدمت إيطاليا 2-1 ، وسجل روسي الهدفين.

في منتصف الشوط الثاني، نجحت البرازيل في تحقيق التعادل بعد ضغط هائل على المرمى الإيطالي. ولكن قبل 15 دقيقة فقط من النهاية، سجل روسي هدفًا جديدًا، ما جعله انتصارا ثلاثيا (هاتريك)، وفاز بالمباراة.

بعد هزيمة البرازيل، لم تتعثر إيطاليا في محطة - كل الطرق تؤدي إلى روما - وفي نصف النهائي، فازوا بسهولة أمام بولندا، وفازوا على ألمانيا في النهائي، وأصبحوا أبطال العالم بعد 44 عامًا بدون الكأس.

أما بالنسبة للبرازيل - مثل العديد من بطولات كأس العالم المقبلة - فلم يتمكنوا من التعامل مع الضغط واستسلموا. لقد مرت تسع بطولات لكأس العالم منذ تلك البطولة، لم أشاهد خلالها فريقًا موهوبًا ومثيرًا مثل هؤلاء البرازيليين الذي عادوا إلى المنزل خالين الوفاض.

ليس صدفة أن يُنظر إلى المنتخب البرازيلي لعام 1982، على أنه أفضل فريق وطني لم يفز بكأس العالم على الإطلاق.