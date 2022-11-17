”نوستالجيا“ مونديالية بعيون صحفية

نعم لازلت أحكي عن الفلسطينيات المُشجعات هاويات الرياضة والعاشقاتِ للساحرةِ المستديرة رَغم تعقيدات حياتهن

إلى عام الفين وثمانية عشرة، عادت بي ذكريات المونديال.. ذكريات متباينة تتلاطم في مَدِها وجَزرها، شكلتها يوميات صُحُفِية تُغطي قِصصها في منطقة صراع ”إسرائيلي- فلسطيني“ اعتادَ ساسَته يومياتِه المُشتعلة، ولم يعتدها جيلٌ صاعدٌ، صُحفيةٌ حاولت أن تُوثق يوميات مونديالية مُنغمسة في أحداث نزاع متجدد في فصوله …

الفلسطينيات والمونديال

في نوستالجيا ذاكرتي، نسوة فلسطينيات يَهوين كرة القدم، منهن من تربعت في تصنيف المُشجعات اللاتي يحرصن وعُصبتهن النسوية على حجز طاولة في إحدى خيام رام الله المونديالية خيام ومطاعم تنعش اقتصاد الضفة الغربية المنهك لا تخلو في شهر ”المونديال“ منفس الأراضي الفلسطينية بنسائها ورجالها وحتى أطفالها بعيدا عن بؤس السياسة وويلات النزاع، وأخريات يصدحن، لكن بكلماتهن التحليلية على مواقع مُنتديات الفرق العالمية، يُحللِن تارة و يغضبن تارة أخرى لأداء ذلك البرازيلي أو ركلة أرجنتيني لم يتقن رقصة التانغو على مسرح العرس العالمي ..

نعم لازلت أحكي عن الفلسطينيات المُشجعات هاويات الرياضة والعاشقاتِ للساحرةِ المستديرة رَغم تعقيدات حياتهن … وفي ذاكرة تقاريري المونديالية فتاة لم تنل من اسمها نصيب في ذاكرتي ، فلم تكن سرابًا بل كانت ”سراب الشاعر“ لاعبة فريق ”ديار“ النسوي لكرة التقدم التي كسرت قيود مجتمعها المحافظ الرافض لفكرة أن تحترف الفتاة كرة القدم ..قيود تحدتها وحلمت بالمونديال والعالمية ..فعلى ملعب كرة سلة الصلب بأرضه في مدينة بيت لحم تدربت بكرةِ قدم، في الحارات والشوارع، مُقتدية بكبار اللاعبين واللاعبات في العالم، وحالمة في ملعب معشب كذلك الذي تراه على الشاشات، حتى تحقق الحلم، وحصدت ألقابا في الدوري النسوي الفلسطيني لكرة القدم مع فريقها ”ديار“ وحولت رفض بلدتها ”تقُوع“ شرق بيت لحم لها لتشجيع، يشحن طموحها بتدريب المنتخب الفلسطيني النسائي لكرة القدم مستقبلا.

مونديال التعايش

أما في الطرف الآخر من نوستالجيا تغطيات المونديال و ليس ببعيد عن رام الله، شابان يقطنان في مدينة القدس .. أحدهما يقطن شرقيها و آخر غربيها وكلاهما ليسا بمَقدسيين، ”موشي“ اليهودي من ضواحي تل أبيب و ”محمد“ العربي من مدينة الناصرة، اجتمعا تحت ذات القبة الجامعية وعلى عشق الساحرة المستديرة وإن فرقتهما السياسة وتصريحات بعض قادتها العنصريين، تشاركا ذات الطاولة و شجعا ذات الفريق البرازيلي ..

أما الآن وفي عام 2022 لا أدري إن ستتجدد مشاهد ذاكرتي المونديالية بأخرى تشبه مشاهد عام 2018 أم أن كابوس التطرف السياسي سيغتال حتى ليالي المونديال متنفس قاطني مناطق الصراع ولو لشهر يحلمون أن يكون خاليًا من اللون الأحمر والحواجز والإغلاقات، وحقائب نتنياهو الوزارية وأحلام ”سموتريش“ و ”بنغفير“ الأمنية، "كابوس" الفلسطينيين و الإسرائيلين على حد سواء …