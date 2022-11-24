وزير الرياضة السعودي: ندعم الاستحواذ على ليفربول ومانشستر يونايتد

ندعم الاستحواذ على ليفربول ومانشستر يونايتد

قال وزير الرياضة السعودي عبد العزيز تركي الفيصل إن حكومة المملكة ستدعم القطاع الخاص في حال قرر مستثمرون سعوديون الاستحواذ على ناديي ليفربول ومانشستر يونايتد الإنجليزيين.

كانت مجموعة فينواي سبورتس (FSG) الأمريكية المالكة لنادي ليفربول أعلنت قبل عدة أسابيع نيتها بيع أسهمها في النادي العريق سواء بشكل كامل أو جزئي، قبل أن تعلن أسرة جليزر الأمريكية أيضا عزمها بيع نادي مانشستر يونايتد بصورة مماثلة.

ويستحوذ صندوق الاستثمارات العامة -الصندوق السيادي السعودي- الذي يرأسه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي منذ أكتوبر 2021، وتبدو المملكة عازمة بصورة أكبر على الاستثمار في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال عبد العزيز، يوم الخميس لبي بي سي سبورت التابعة لبي بي سي، إنه لن يتحدث باسم القطاع الخاص، لكنه يعرف جيدا رغبة العديد من الجهات السعودية في الاستحواذ على الناديين الأكثر تتويجا بالبطولات في إنجلترا.

وكانت تقارير صحفية إنجليزية، أشارت إلى وجود رغبة من جانب صندوق الاستثمار السعودي في شراء نادي ليفربول الإنجليزي بعد أن أشار ملاك النادي بشكل رسمي، إلى أن هناك نية لبيعه في الفترة المقبلة.

وأكد مُلاك نادي مانشستر يونايتد، الجلايزر، أن هناك رغبة من جانبهم في بيع النادي خلال المرحلة المقبلة، وذلك مع مناقشة بعد العروض التي وصلت في ذلك الصدد.