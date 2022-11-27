تقرير: ميسي يقترب من الانضمام لنادي إنتر ميامي الأمريكي

ميسي يقترب من إنتر ميامي

قالت بعض التقارير الصحفية البريطانية، إن الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم باريس سان جيرمان، اقترب من الاتفاق مع مسؤولي نادي إنتر ميامي الأمريكي، بشأن التعاقد معهم في الموسم الجديد.

بحسب صحيفة تايمز فإن الحديث كان يدور دائماً بشأن عودة ميسي إلى فريقه السابق برشلونة الإسباني، عقب انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي بنهاية الموسم الجاري، لكنه قرر الانتقال إلى الدوري الأمريكي للمحترفين.

ويبدو إنتر ميامي واثقاً من توقيع ميسي له عقب نهاية كأس العالم، والذي شهد تسجيله هدفين في أول مباراتين للمنتخب الأرجنتيني، لكنه لن ينتقل لصفوف الفريق الأمريكي إلا عقب نهاية عقده مع سان جيرمان.

وتردد أن إنتر ميامي المملوك جزئياً للنجم الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام، سيجعل ميسي اللاعب الأعلى أجراً في تاريخ الدوري الأمريكي للمحترفين.