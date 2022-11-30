أنباء عن موافقة رونالدو التوقيع على عرض للانضمام للنصر السعودي بقيمة 207 مليون دولار

"عرض النصر السعودي لرونالدو يقترب من الوصول لخطوة التوقيع الرسمي بصفقة تبلغ 200 مليون يورو"

أفادت تقارير إسبانية، اليوم الأربعاء، أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وافق على عرض نادي النصر السعودي، للانتقال إلى صفوفه بعد انتهاء مشاركته مع منتخب بلاده في مونديال قطر 2022.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إن "عرض النصر السعودي لرونالدو يقترب من الوصول لخطوة التوقيع الرسمي بصفقة تبلغ 200 مليون يورو سنويا، مقابل ارتداء قميص العالمي لمدة موسمين ونصف، شاملة الراتب والإعلانات"

حاليا كريستيانو رونالدو لا ينتمي في الوقت الراهن إلى أي ناد، بعد الصراع مع إدارة ومدرب مانشستر يونايتد، على خلفية الحوار التلفزيوني الذي أجراه الدون مؤخرا وهاجم فيه إدارة النادي ومدرب الفريق إيريك تين هاغ.

كما أشارت الصحيفة إلى أن الهلال السعودي كان قدم في وقت سابق عرضا للنجم البرتغالي، لكن عقوبة إدارية بمنع التسجيل حالت دون إتمام الصفقة.

وكان نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي، قد كشف الأسبوع الماضي، على أن اللاعب كريستيانو رونالدو سيغادر النادي "بمفعول فوري" بعد "اتفاق متبادل" بين الطرفين، وذلك قبل يومين من المباراة الأولى للنجم البرتغالي في مونديال قطر 2022.