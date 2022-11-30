English
Français
عربى

مذياعمجانا

مباشر
  • i24news
  • رياضة
  • أنباء عن موافقة رونالدو التوقيع على عرض للانضمام للنصر السعودي بقيمة 207 مليون دولار

أنباء عن موافقة رونالدو التوقيع على عرض للانضمام للنصر السعودي بقيمة 207 مليون دولار

i24NEWS

دقيقة 2
يحتفل البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد تسجيله الهدف الثاني لفريقه من ركلة جزاء خلال مباراة تصفيات كأس العالم 2022 عن المجموعة الأولى بين البرتغال ولوكسمبورغ على ملعب الغارف خارج فارو بالبرتغال ، الثلاثاء 12 أكتوبر 2021.
(AP Photo/Joao Matos)يحتفل البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد تسجيله الهدف الثاني لفريقه من ركلة جزاء خلال مباراة تصفيات كأس العالم 2022 عن المجموعة الأولى بين البرتغال ولوكسمبورغ على ملعب الغارف خارج فارو بالبرتغال ، الثلاثاء 12 أكتوبر 2021.

"عرض النصر السعودي لرونالدو يقترب من الوصول لخطوة التوقيع الرسمي بصفقة تبلغ 200 مليون يورو"

أفادت تقارير إسبانية، اليوم الأربعاء، أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وافق على عرض نادي النصر السعودي، للانتقال إلى صفوفه بعد انتهاء مشاركته مع منتخب بلاده في مونديال قطر 2022.

Video poster

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إن "عرض النصر السعودي لرونالدو يقترب من الوصول لخطوة التوقيع الرسمي بصفقة تبلغ 200 مليون يورو سنويا، مقابل ارتداء قميص العالمي لمدة موسمين ونصف، شاملة الراتب والإعلانات"

 حاليا كريستيانو رونالدو لا ينتمي في الوقت الراهن إلى أي ناد، بعد الصراع مع إدارة ومدرب مانشستر يونايتد، على خلفية الحوار التلفزيوني الذي أجراه الدون مؤخرا وهاجم فيه إدارة النادي ومدرب الفريق إيريك تين هاغ.

كما أشارت الصحيفة إلى أن الهلال السعودي كان قدم في وقت سابق عرضا للنجم البرتغالي، لكن عقوبة إدارية بمنع التسجيل حالت دون إتمام الصفقة.

وكان نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي، قد كشف الأسبوع الماضي، على أن اللاعب كريستيانو رونالدو سيغادر النادي "بمفعول فوري" بعد "اتفاق متبادل" بين الطرفين، وذلك قبل يومين من المباراة الأولى للنجم البرتغالي في مونديال قطر 2022.

تلقت هذه المقالة 0 تعليق