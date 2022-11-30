نقل نجم كرة القدم البرازيلية بيليه إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية

يخضع بيليه الفائز الوحيد ثلاث مرات بكأس العالم، لعدة فحوصات لإجراء مزيد من التقييم لمشكلاته الصحية.

تم نقل أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه( 82 عاما والفائز الوحيد ثلاث مرات بكأس العالم) إلى مستشفى ألبرت أينشتاين في ساو باولو بعد تورم في جميع أنحاء جسده، وكان يعاني من مرض السرطان ومن "الارتباك العقلي".

وذكر تقرير لشبكة اي.إس.بي.إن البرازيلية، اليوم الأربعاء، إلى أن إدسون أرانتيس دو ناسيمنتو المعروف ببيليه يخضع لعدة فحوصات لإجراء مزيد من التقييم لمشكلاته الصحية.

وكان بيليه قد استأصل ورما من القولون في سبتمبر/ أيلول 2021، ومنذ ذلك الحين يدخل ويخرج من المستشفى لتلقي العلاج بشكل منتظم.

الحالة الصحية للفائز الوحيد ثلاث مرات بكأس العالم تسببت في اضطراب البرازيل حيث تسعى الدولة الأوريفردي إلى الفوز بنجمة سادسة في مونديال 2022 كان دخوله إلى المستشفى غير مجدول وأن علاجه الكيميائي لن ينجح.