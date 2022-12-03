تقرير: نادي الهلال السعودي يرغب في التعاقد مع اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي

الاتحاد السعودي لكرة القدم يتطلع إلى أن يكون انضمام ليونيل ميسي للدوري المحلي عن طريق الهلال.

أفادت وسائل إعلام إيطالية، أن نادي الهلال السعودي يريد التعاقد مع نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي، خلال الفترة المقبلة.

وفي هذا السياق، أكد الصحفي المتخصص في الشأن الرياضي، رودي جاليتي، في تغريدة له على تويتر: أنه "وفق مصدر خاص مقرب من الاتحاد السعودي لكرة القدم فإن مسؤولي الاتحاد يتطلعون إلى ضم ميسي ورونالدو إلى الدوري السعودي"، حسب موقع الخليج أون لاين.

وأضاف رودي جاليتي، أنه "مع اقتراب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من التوقيع لنادي النصر صفقة للإنضمام إلى صفوفه، فإن الاتحاد السعودي لكرة القدم يتطلع إلى أن يكون انضمام ليونيل ميسي للدوري المحلي عن طريق الهلال.

وأشار رودي جاليتي، إلى أن "النجم ميسي سوف يقرر مستقبله بعد انتهاء كأس العالم في قطر"، مستبعدا خيار "عودة ميسي لبرشلونة"، موضحاً أن التجديد لباريس سان جيرمان أحد الخيارات المطروحة.

تابع رودي جاليتي، أن "من ضمن خياراته أيضاً الانتقال إلى الدوري الأمريكي، فيما بيّن أن خيار اللعب بالدوري السعودي في نادي الهلال يعد من بين الخيارات القوية أمام أفضل لاعب في العالم في 6 مناسبات".

وأشار رودي جاليتي، إلى أن "تركيز ميسي الآن ينصب على منتخب الأرجنتين في مهمته بمونديال قطر 2022".

وكانت صحيفة "ماركا" الإسبانية، قد قالت إن "عرض النصر السعودي لرونالدو يقترب من الوصول لخطوة التوقيع الرسمي بصفقة تبلغ 200 مليون يورو سنويا، مقابل ارتداء قميص العالمي لمدة موسمين ونصف، شاملة الراتب والإعلانات"