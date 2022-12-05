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رونالدو يلعب في صفوف النصر ابتداء من الأول من يناير 2023

i24news

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قيل إن كريستيانو رونالدو وقع عقدًا بقيمة تزيد عن 200 مليون يورو سنويًا مع نادي النصر السعودي (وسائل إعلام)
Oli SCARFF / AFPقيل إن كريستيانو رونالدو وقع عقدًا بقيمة تزيد عن 200 مليون يورو سنويًا مع نادي النصر السعودي (وسائل إعلام)

بالرغم من تضارب التقارير بخصوص مستقبل رونالدو ، فإن الأنباء تشير إلى إتمام الصفقة مع نادي النصر السعودي

بالرغم من تضارب التقارير بخصوص مستقبل رونالدو ولا سيما التغريدة الأخيرة لسبورت سكاي نيوز بعدم موافقة النجم كريستيانو رونالدو بعد على صفقة للانضمام إلى نادي النصر السعودي، إلا أن الأنباء تشير إلى إتمام الصفقة بين رونالدو ونادي النصر السعودي. 

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ووفقا لتقارير مستجدة، فإن رونالدو سيلعب في صفوف النصر السعودي اعتبارا من الأول من كانون الأول/يناير لعام 2023.

وفي وقت سابق، أفادت تقارير إسبانية، أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وافق على عرض نادي النصر السعودي، للانتقال إلى صفوفه بعد انتهاء مشاركته مع منتخب بلاده في مونديال قطر 2022.

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