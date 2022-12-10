بعد تعرضه لكسر في ساقه: الحارس الألماني نوير يعلن نهاية موسمه

مانويل نوير يصدم جماهير بايرن ميونخ بإعلان نهاية موسمه

انتهى موسم قائد وحارس بايرن ميونيخ الألماني مانويل نوير بسبب كسر تعرضه له في الساق، وفق ما أعلن السبت على انستغرام.

وقال نوير في رسالة برفقة صورة له في المستشفى "مرحبا أيها الشبان، ماذا يمكنني أن أقول، كان بالإمكان أن أحظى بنهاية عام أفضل من ذلك. خلال بحثي عن السكينة عبر التزلج، تعرضت لكسر في القسم السفلي من الساق".

وأضاف: "العملية الجراحية التي خضعت لها الجمعة وكانت ناجحة. شكرا جزيلا للأطباء! لكن يؤلمني أن أعرف بأن الموسم الحالي انتهى بالنسبة لي".

ويأتي هذا الخبر المؤلم لابن الـ36 عاما، ليُضاف الى خيبة خروجه ومنتخب بلاده من الدور الأول لمونديال قطر نتيجة سقوط صادم في الجولة الأولى أمام اليابان 1-2 ثم التعادل مع إسبانيا 1-1 قبل الفوز غير المجدي على كوستاريكا 4-2.