المغرب يحتضن نهائيات كأس العالم للأندية خلال الفترة ما بين 1 و 11 فبراير الوشيك

ريال مدريد بطل أوروبا، والوداد المغربي بطل إفريقيا، وسياتل ساوندرز الأمريكي بطل أمريكا الشمالية، وفلامنجو البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية، وأوكلاند

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم"الفيفا"، اليوم الجمعة، إسناد تنظيم نهائيات كأس العالم للأندية البطلة للقارات في المغرب خلال الفترة ما بين 1 و 11 فبراير/شباط الوشيك، مع تغيير نظام المسابقة بداية من عام 2025 لتقام بمشاركة 32 فريقا.

وستشهد هذه النسخة مشاركة نادي ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا، والوداد المغربي بطل إفريقيا، وسياتل ساوندرز الأمريكي بطل أمريكا الشمالية، وفلامنجو البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية، وأوكلاند سيتي النيوزلندي بطل أوقيانوسيا، بينما لم يتحدد بعد بطل آسيا، حيث سيقام نهائي دوري أبطال آسيا في يناير/ كانون الثاني الوشيك.

وتعد هذه المرة الثالثة التي تجرى فيها البطولة بالمغرب، الذي استضاف المسابقة من قبلُ عامي 2013 و2014، في النسخة الأولى وصل فريق الرجاء البيضاوي إلى المباراة النهائية، وانهزم ضد فريق باييرن ميونخ الألماني الذي توج بالبطولة، وفي النسخة الثاني شارك فريق المغرب التطواني، وخرج من المنافسة بعد هزيمته في المباراة الأولى، وتوج باللقب فريق ريال مدريد الإسباني.

ومن المقرر أن يشارك في البطولة 32 فريقًا بموجب خطة معدلة ستُطبّق لأول مرة عام 2025. وقد أشار إنفانتينو إلى أن التفاصيل الخاصة بتلك النسخة -بما فيها اختيار البلد المضيف وتحديد الموعد- تتعيّن مناقشتها والبتّ فيها لاحقًا.

وكان مقررا إقامة بطولة كاس العالم للأندية بنظامها الجديد بمشاركة 24 فريقا للمرة الأولى عام 2021 في الصين، لكن تقرر إلغاؤها للسماح بإقامة بطولتي كأس الأمم الأوربية وكأس أمريكا الجنوبية 2020، عقب تأجيلهما لمدة عام بسبب تداعياتوباء كورونا.