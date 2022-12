عضو برلمان عُماني يعرض على ميسي مليون دولار لقاء العباية(البشت)التي ارتداها أثناء رفعه كأس العالم

عرض عضو في البرلمان العماني على ميسي مليون دولار مقابل العباية(البشت) التي وضعها على أكتافه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد في اللحظة الحاسمة قبيل رفعه كأس العالم.

لكن الرد السريع جاء من طرف صحافي إماراتي الذي عقب بالقول: "عرضك جاء في وقته. ميسي بحاجة ماسة إلى المليون دولار هذه".