عضو برلمان عُماني يعرض على ميسي مليون دولار لقاء العباية(البشت)التي ارتداها أثناء رفعه كأس العالم

الرد السريع جاء من طرف صحافي إماراتي الذي عقب بالقول: "عرضك جاء في وقته. ميسي بحاجة ماسة إلى المليون دولار هذه"

عرض عضو في البرلمان العماني على ميسي مليون دولار مقابل العباية(البشت) التي وضعها على أكتافه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد في اللحظة الحاسمة قبيل رفعه كأس العالم.

لكن الرد السريع جاء من طرف صحافي إماراتي الذي عقب بالقول: "عرضك جاء في وقته. ميسي بحاجة ماسة إلى المليون دولار هذه".

https://twitter.com/i/web/status/1605820532435218433 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

وكان الشيخ تميم قد وضع البشت التقليدي الخليجي على أكتاف النجم الأرجنتيني الذي حقق لمنتخبه حلم البطولة بكأس العالم في مونديال قطر 2022 وحقق لنفسه مجدا لن تنساه الأجيال المولعة بكرة القدم لعقود طويلة قادمة على نحو سلفه الأسطورة الأرجنتيني مارادونا دييغو صاحب المقولة التي بقيت راسخة في الأذهان "إنها يد الله" والمرتبطة بتجاوزه الذي لم يحسب في حين أكسب فريقه كأس البطولة في مونديال 1986.