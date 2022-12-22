تقرير: نادي النصر السعودي يحسم تفاصيل صفقة التعاقد مع كريستيانو رونالدو

صحيفة "ماركا" الإسبانية:"عقد كريستيانو رونالدو مع النصر، سيمتد حتى 2030، سنتان ونصف منها كلاعب، والباقي كسفير ترشيح المملكة مع مصر واليونان"

أفادت صحيفة "ماركا" الإسبانية، اليوم الخميس، أن نادي النصر السعودي حسم بالفعل تفاصيل صفقة التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، في إنتظار التوقيع الرسمي فقط، وقالت إن "عقد كريستيانو رونالدو مع النصر، سيمتد حتى 2030، سنتان ونصف منها كلاعب، والباقي كسفير ترشيح المملكة مع مصر واليونان لتنظيم مونديال 2030".

وتابعت الصحيفة، أن "نادي النصر قدم عرضه المغري يوم 23 نوفمبر/تشرين الثاني، وبدأ الاتفاق يوم 5 ديسمبر/كانون الأول، قبل الإعلان عن أن كريستيانو رونالدو قرر بالفعل اللعب لمدة عامين ونصف في السعودية".

وأشارت الصحيفة، أن "الاتفاق تضمن أن يسقط النصر 3 محترفين أجانب من قائمته لتفادي أي خرق للإنفاق المالي، وسيكون كل من الأرجنتيني بيتي مارتنيز، والأوزبيكي جلال الدين مشاريبوف، على رأس المغادرين من قائمة النصر"، مؤكدة أنه على "الرغم من أن رونالدو كان على علم بالاتفاق، إلا أنه طلب هامشا زمنيا قبل التوقيع الرسمي".

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ومن جهتها، أفادت صحيفة "آس"الإسبانية، أن "كديستيانو رونالدو سيلعب في صفوف النصر حتى صيف 2025"، وهو ما أكدته مصادر من النصر، واعترفوا لأول مرة منذ أسابيع أن "الصفقة تمت بالفعل".

وأشارت الصحيفة، إلى أن "راتب النجم البرتغالي كريستيانو لن يصل إلى 200 مليون يورو في الموسم، كما تردد مؤخرا"، مضيفة أنه "سيرتدي رقمه المفضل وهو الرقم 7".