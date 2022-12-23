"الفيفا": حارس المنتخب المغربي ياسين بونو على قائمة المرشحين للفوز بجائزة "أفضل حارس في العالم"

أشارت "الفيفا" إلى أن الجوائز ستُمنح تقديرًا للإنجازات التي تم تسجيلها في الفترة من 8 أغسطس/آب من عام2021، إلى 18 ديسمبر/كانون الأول من عام 2022

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، عن لائحة 7 حراس مرمى مرشحين للفوز بجائزة أفضل حارس في العالم لعام 2022، ضمت اسم حارس المنتخب المغربي، ياسين بونو ، الذي تألق إلى جانب أسود الأطلس خلال منافسات مونديال 2022، سيتم الإعلان على الجوائز، يوم 27 فبراير /شباط من عام2023.

وضمت قائمة "الفيفا" إإلى جانب بونو أسماء 6 مرشحين آخرين، وهم أليسون بيكر (البرازيل)، وتيبو كورتوا (بلجيكا)، ومانويل نوير (ألمانيا)، ودومينيك ليفاكوفيتش (كرواتيا)، ومايك ماينان (فرنسا)، بالإضافة إلى إيميليانو مارتينيز (الأرجنتين)، الذي حصل على جائزة "أفضل حارس في البطولة".

وكان لحارس نادي إشبيلية الاسباني دور حاسم في مباراة المنتخب المغربي ضد نظيره الاسباني، حيث تمكن من صد ضربتين ترجيحيتين لكل من كارلوس سولير وسيرجيو بوسكيتس، واصبح ياسين بونو الذي لعب ست مباريات في مونديال قطر ، أول حارس إفريقي يحافظ على شباكه نظيفة في ثلاث مباريات في كأس العالم، حيث بصم ياسين بونو، البالغ من العمر 31 عاما، على أداء جيد خلال كأس العالم قطر 2022 ، كما وقع على عروض رائعة طيلة منافسات هذه المسابقة.

وأشارت "الفيفا" إلى أن الجوائز ستُمنح تقديرًا للإنجازات التي تم تسجيلها في الفترة من 8 أغسطس/آب من عام2021، إلى 18 ديسمبر/كانون الأول من عام 2022.