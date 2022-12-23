براتب سنوي يقدر بـ1.5 مليون يورو: جمال بلماضي يجدد عقده مع الاتحاد الجزائري لكرة القدم لغاية 2024

في ما طالب الجمهور الجزائري بمبررات بخصوص الراتب "الكبير"، بعد تراجع مستوى "محاربي الصحراء" بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة.

صادق الاتحاد الجزائري لكرة القدم، على تمديد عقد جمال بلماضي لعامين أخريين قابلتين للتجديد، بعد نهائيات كأس أمم إفريقيا في ساحل العاج عام 2024، مقابل راتب سنوي يقدر بـ1.5 مليون يورو، وهو الأعلى أجرا داخل القارة الأفريقيية على الإطلاق، في ما طالب الجمهور الجزائري بمبررات بخصوص الراتب "الكبير"، بعد تراجع مستوى "محاربي الصحراء" بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة.

وطالب الاتحاد الجزائري من بلماضي الوصول على الأقل إلى الدور نصف النهائي لكأس أمم إفريقيا 2024، كشرط أساسي لتجديد العقد عامين أخريين لقيادة رفقاء محرز في تصفيات كأس العالم 2026، في ما أكد رئيس الاتحاد الجزائري جهيد زفيزف، أن "بلماضي حتى وإن فشل في جميع أهدافه مؤخرا، إلا أنه يستحق راتبا كبيرا، بل وأكبر من الذي يتقاضاه حاليا".

ومن المتوقع أن يثير العقد الكثير من الجدل في الوسط الرياضي الجزائري بسبب الراتبه المرتفع، إذ يُعد من بين المدربين العشرة الأغلى في العالم بالنسبة للمنتخبات، إذ تضاعف أجره أكثر من ثلاث مرات خلال 4 سنوات قضاها على رأس الجهاز الفني للمنتخب الجزائري.ويشكل راتب بلماضي المرتفع هاجساً بالنسبة للاتحاد الجزائري لكرة القدم، في ظل الوضع المالي الكارثي الذي يعيشه حالياً، إذ لم يتقاضَ بلماضي وطاقمه الفني رواتبهم منذ 6 أشهر، بسبب الصعوبات المالية التي يعيشها الاتحاد.

لكن الاتحاد الجزائري لكرة القدم لم يرد على أي استفسارات من جانب المشجعين ووسائل الإعلام، ليزداد الجدل في هذا الصدد، وسعى الاتحاد الجزائري لكرة القدم لإبقاء راتب جمال بلماضي "سرا"، بعدما وجد رئيسه جهيد زفيزف نفسه في مرمى الانتقادات.

يذكر أن جمال بلماضي قاد الجزائر للقب كأس أمم أفريقيا لعام2019 في مصر، لكنه ودع البطولة من المجموعات في الكاميرون عام 2021، وأقصي بسيناريو درامي من تصفيات كأس العالم 2022 على يد الكاميرون، حيث عانى المنتخب من تراجع حاد في المستوى والنتائج، خلال العام الحالي.