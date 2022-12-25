شقيقة كريستيانو رونالدو تعلق على الأخبار الرائجة بشأن انتقاله إلى النصر السعودي

نشرت إيلما أفيرو، في البداية، صورة لها وهي تجري اتصالا عائليا عبر الفيديو مع شقيقها رونالدو. وبعدها بدقائق قليلة، شاركت صورة لخبر قرب انتقال شقيقها

قامت إيلما أفيرو، شقيقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، على الأخبار الرائجة بشأن قرب انتقاله إلى النصر السعودي.

وبينما اكتفى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بالصمت، خرجت شقيقته أفيرو للتعليق على هذه الأنباء، عبر حسابها الرسمي على إنستغرام.

وأثار تعليق أفيرو جدلا على تويتر، حيث رأى فيه عديدون أنه بمثابة رد رسمي حول احتمالية عدم إتمام الصفقة.

ونشرت إيلما أفيرو، في البداية، صورة لها وهي تجري اتصالا عائليا عبر الفيديو مع شقيقها رونالدو. وبعدها بدقائق قليلة، شاركت صورة لخبر قرب انتقال شقيقها إلى النصر، وعلقت عليه بالقول: "حكاية نهاية العام".وأرفقته بصور "إيموجي" للوجه الضاحك والساخر.

وكانت صحيفة "ماركا" الإسبانية، قد قالت، إن كريستيانو رونالدو أصبح "قريبا جدا" من التوقيع للنصر، بعقد تقترب قيمته من 200 مليون يورو سنويا، في صفقة ضخمة ستكون من بين الأكبر في تاريخ كرة القدم.

وما يزال النجم البرتغالي، بعد أسابيع من توديعه كأس العالم 2022 دون ناد، ولكن مصادر عديدة أشارت إلى قرب انتقاله إلى النصر السعودي.

أما الصحفي الأول في أخبار الانتقالات، فابريتسيو رومانو، فذكر أن النصر ليس لديه أي خطة للتراجع، ويأمل بتوقيع العقد حتى عام 2025.