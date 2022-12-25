فنان كولومبي يعرض أكبر قميص "ميسي" في العالم قابل للنفخ على ملعب لكرة القدم

قال الفنان الكولومبي، أليخاندرو أوريبي، مصمم القميص، "يبلغ طول القميص 20 مترا من العنق إلى الخصر، و17 مترا من الكم الى الكم الآخر"

تم عرض أكبر قميص يحمل إسم "ميسي" في العالم، القميص القابل للنفج تم تصميمه بمناسبة فوز المنتخب الأرجنتيني في مونديال قطر 2022، وتم عرضه على ملعب لكرة القدم في كولومبيا.

وقال الفنان الكولومبي، أليخاندرو أوريبي، مصمم القميص، "يبلغ طول القميص 20 مترا من العنق إلى الخصر، و17 مترا من الكم الى الكم الآخر"، وأضاف، "قمنا اليوم بنفخه كي يتمكن الأطفال من اللعب داخله".

وتابع أليخاندرو أوريبي، أن "الفكرة وراء هذا القميص هو الترفيه، ويمكن لهذا القميص أن يجول العالم وليس فقط الأرجنتين".

وأظهرت لقطات مصورة القميص وهو يتحول إلى خيمة كبيرة والأولاد يلعبون داخل قميص ميسي كرة القدم بشكل مريح.

وقال أحد الأطفال والذي كان يلعب كرة القدم رفقة أصدقائه داخل القميص، "إنها تجربة رائعة للغاية لأن (ليونيل) ميسي هو بطل العالم، وهو إنجاز للأرجنتين، بينما كنت داخل هذا القميص تأثرت جدا، كنت داخل قميص أحد أفضل اللاعبين في التاريخ، أو حتى الأفضل في التاريخ".

وكانت الاحتفالات قد عمت بعد فوز الأرجنتين ببطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 والتي عقد في قطر دول العالم، جاء هذا بعد مباراة حامية امتدت حتى أهداف الترجيح، هذا هو الفوز الثالث للدولة اللاتينية بعد 36 عاما والذي قاده دييغو مرادونا في مونديال المكسيك.