تقرير: فريق النصر حدد فحوصات طبية لرونالدو قبل التوقيع على العقد

في حال وقع رونالدو على العقد سيكون الرياضي الأعلى أجرا على مر الأزمان

كشفت قناة "سي بي سي" الأمريكية عن مزيد من التفاصيل حول الصفقة التي أبرمها فريق النصر السعودي مع اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، وذكرت أن المجموعة حددت فحوصات طبية للنجم البرتغالي قبل التوقيع على عقد الصفقة.

وذكرت أنه يوجد تفاؤل كبير لدى النصر بخصوص استكمال الصفقة، والتي حصلت على اللقب "الانقلاب الكبير في كرة القدم في البلاد"، بالاضافة الى الفحوصات الطبية، ذكر التقرير أن المجموعة حجزت لرونالدرو ولعائلته جناحا في فندق فاخر لمدة نصف عام- وهذا الأمر لا يوجد له علاقة بمعاشه الضخم الذي حصل عليه.

وقال مارسلو سلازار المدير الرياضي للنصر :"لا يحق لي أن أقول إن كان هذا سيحدث أم لا" وأضاف "تعالوا لننتظر ونرى كيف ستتطور الأمور حتى نهاية العام، كما ترون، الحديث يدور عن مفاوضات بحجم كبير، ليس فقط بالنسبة للنادي، انما لكل الدولة وعالم كرة القدم، يجب أن نحصل على موافقات المستويات العليا".

سلازار هو ايضا برتغالي لعب في فريق سلساو قال :"ما يمكنني أن أقوله بأن رونالدو أحد أعظم اللاعبين في التاريخ، كان دائما مثالا بالنسبة لي كلاعب، وحول رغبته دائما بالنجاح، ايضا كمواطن برتغالي دائما شجعته، في المستقبل سنعرف بالضبط ما يمكن أن يحدث".

ويشار الى أنه في حال وقع رونالدو مع النصر السعودي سيصبح الرياضي الأعلى أجرا على مر الأزمان، حيث سيربح في الموسم الواحد 200 مليون يورو في عقد مدته عامين ونصف، وبعد ذلك من المتوقع أن يصبح سفير السعودية في جهودها لاستضافة مونديال 2030.