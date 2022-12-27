الفيفا تختار حكمًا فلسطينية لمباريات كأس العالم للسيدات العام المقبل

الحدث نفسه سوف يدخل التاريخ أيضًا كأول بطولة كأس عالم للسيدات تقام في نصف الكرة الجنوبي والأولى التي تقام في بلدين

وقع اختيار الفيفا على حكم فلسطينية لأول مرة لإدارة مباريات كأس العالم للسيدات FIFA العام المقبل، بحسب مصادر إعلامية عربية.

وقالت هيئة إدارة كرة القدم العالمية إن هبة سعدية ستعمل كحكم مساعد خلال المنافسة التي ستقام في أستراليا ونيوزيلندا في الفترة من 20 تموز/ يوليو إلى 20 آب/أغسطس 2023.

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الحدث نفسه سوف يدخل التاريخ أيضًا كأول بطولة كأس عالم للسيدات تقام في نصف الكرة الجنوبي والأولى التي تقام في بلدين. سيكون الحدث أيضًا هو الأول من نوعه الذي يضم 32 فريقًا - شارك في نسخة 2019 في فرنسا 24 فريقًا - وسيكون أول مسابقة FIFA على مستوى عالٍ للرجال أو النساء تُقام في اتحادين قاريين.

عملت سعدية حكماً مساعداً في كأس آسيا للسيدات التي أقيمت في الهند في الفترة من 20 يناير إلى 6 فبراير 2022.

شاركت سعدية على مدار العام بالتحكيم في العديد من البطولات. فهي كانت حكماً مساعداً في بطولة موريس ريفيللو تحت 21 سنة للرجال، والتي أقيمت في فرنسا في منطقة بوش دو رون في الفترة من 29 أيار/ مايو إلى 12 حزيران/يونيو. الاتحاد الآسيوي لكرة القدم من 24 إلى 30 يونيو. كانت سعدية مؤخرًا حكمًا مساعدًا في كأس العالم للسيدات فيفا تحت 20 سنة التي أقيمت في كوستاريكا من 10 إلى 28 آب/ أغسطس.

فازت الولايات المتحدة بكأس العالم للسيدات فيفا أربع مرات، بما في ذلك آخر حدث في عام 2019 في فرنسا.

لم يشارك فريق فلسطيني في نهائيات كأس العالم الأخيرة للرجال في قطر ، لكن العديد من المشجعين واللاعبين أظهروا دعمهم للفلسطينيين من خلال عرض العلم الفلسطيني في كل مكان.