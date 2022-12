الفيفا تختار حكمًا فلسطينية لمباريات كأس العالم للسيدات العام المقبل

وقع اختيار الفيفا على حكم فلسطينية لأول مرة لإدارة مباريات كأس العالم للسيدات FIFA العام المقبل، بحسب مصادر إعلامية عربية.

وقالت هيئة إدارة كرة القدم العالمية إن هبة سعدية ستعمل كحكم مساعد خلال المنافسة التي ستقام في أستراليا ونيوزيلندا في الفترة من 20 تموز/ يوليو إلى 20 آب/أغسطس 2023.