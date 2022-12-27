مدرب باريس سان جرمان يكشف موعد عودة ليونيل ميسي إلى التدريبات بعد التألق في المونديال

وقال المدرب كريستوف غالتييه، إن "النجم ليونيل ميسي، سيعود الى التمارين بعد أن اختير افضل لاعب في مونديال قطر 2022 في 2 أو 3 يناير/كانون الثاني القادم.

أعلن مدرب فريق باريس سان جرمان الفرنسي، كريستوف غالتييه، أن موعد عودة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الى تمارين فريقه، بعد تحقيقه بطولة كأس العالم مع منتخب بلاده، في بداية العام الجديد.

وقال المدرب كريستوف غالتييه، إن "النجم ليونيل ميسي، سيعود الى التمارين بعد أن اختير افضل لاعب في مونديال قطر 2022 في 2 أو 3 يناير/كانون الثاني القادم.

وسيعود النجم الأرجنتيني، إلى التمارين في الأول من الشهر المقبل بعد أن نال فترة من الراحة اثر انتهاء منافسات كأس العالم، ولن يكون موجودا على الأرجح مع فريق العاصمة الفرنسية حتى المرحلة 18 من الدوري الفرنسي عندما يستقبل أنجيه، يوم 11 يناير/كانون الثاني.

ويحتل فريق باريس سان جرمان المركز الأول في الدوري الفرنسي برصيد 41 نقطة بفارق 5 نقاط عن لنس الثاني.

ويأمل سان جرمان أن يبني على تألق نجمَيه ميسي وكيليان مبابي في كأس العالم، بعد وصول اللاعبَين إلى النهائي، من اجل السعي لاحراز لقب دوري أبطال اوروبا بعد طول انتظار، حيث سيكون على موعد مع مواجهة نارية أمام بايرن ميونيخ الألماني في الدور ثمن النهائي بدءا من 14 فبراير/شباط المقبل.

وكان النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قد إستطاع إضافة اللقب الأهم، وهو الفوز بكأس العالم للمرة الأولى في مسيرته، ونيله جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في مونديال قطر 2022.