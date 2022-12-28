أوكرانيا : النساء يلجأن إلى اليوغا في كييف المحرومة من الكهرباء لتخطّي مأساة الحرب

ترتدي النساء سترات سميكة وجوارب صوفية تحت الملابس المخصصة لليوغا، بعدما حرمن من الكهرباء ووسائل التدفئة غير شغّالة بسبب استهداف القوات الروسية.

في طبقة أرضية لمبنى سكني في كييف انقطع عنه التيار الكهربائي، تتوافد مجموعة من النساء تدريجياً إلى صالة مخصصة لممارسة اليوغا، في جلسة مسائية رُتّبت خصيصاً بما يتكيف مع الوضع الناجم عن الغزو الروسي لأوكرانيا.

وترتدي النساء سترات سميكة وجوارب صوفية تحت الملابس المخصصة لليوغا، بعدما حرمن من الكهرباء ووسائل التدفئة غير شغّالة بسبب استهداف القوات الروسية البنية التحتية الخاصة بالطاقة.

وتؤدي المدربة غالينا تكاتشوك تمارين تنفّس سريعة تسمى "كابالاباتي" تهدف إلى جعل المشاركات يشعرن سريعاً بالدفء، وقبل حركة "شافاسانا" الأخيرة، تعمد المدربة إلى تغطية المشاركات ببطانيات سميكة حتى لا يرتجفن من البرد.

وفي هذا السياق، أعربت غالينا تكاتشوك، مدربة اليوغا، في نهاية الجلسة، عن أملها في أن "تكون قد وفّرت لهنّ استراحة قصيرة وضرورية لتخفيف التوتّر الناجم عن الحرب"، والذي تفاقم بسبب انقطاع التيار الكهربائي في كييف ومناطق أوكرانية أخرى خلال الشتاء.

وبنتيجة السلسلة الأخيرة من الضربات التي استهدفت كييف، أصبحت العاصمة الأوكرانية التي كان عدد سكانها يبلغ ثلاثة ملايين نسمة قبل الحرب، تواجه مجدداً فترات طويلة من انقطاع الكهرباء والتدفئة والمياه.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قد أعلن أن أكثر من 1,5 مليون شخص باتوا محرومين من التيار الكهربائي في مدينة أوديسا بجنوب أوكرانيا، في أعقاب هجوم ليلي بـ"طائرات مسيّرة انتحارية" روسية. وقال زيلينسكي "بعد الضربة الليلية بمسيّرات إيرانية، غرقت أوديسا ومدن وقرى أخرى في المنطقة في الظلام".

وافتُتحت صالة اليوغا المُسماة "رام" على اسم مالكها الهندي عام 2015، وشهدت أنشطتها ازدهاراً حتى الغزو الروسي في شباط/فبراير.

وبسبب الفوضى التي سادت خلال الأسابيع الأولى من الحرب، أغلقت الصالة أبوابها موقتاً، إلا أنّ "رام" اتخذت في نيسان/أبريل قرار معاودة فتحها فيما كانت الصالات الأخرى لا تزال مغلقة، وفوجئ القائمون على الموقع بالطلب الكبير على اليوغا.