المغرب يهدد بمقاطعة كأس إفريقيا للاعبين المحليين بالجزائر ويراسل "الكاف"

قال فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، إنه "من الضروري أن تكون رحلة مباشرة انطلاقا من مدينة الرباط إلى قسنطينة"

أكدت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، في اجتماع مكتبها المديري، أمس الثلاثاء، على أن مشاركة المنتخب المغربي في نهائيات كأس إفريقيا للمحليين، التي ستستضيفها بالجزائر، ستكون مرهونة بتوفر خط جوي مباشر من المغرب إلى الجزائر، عبر طائرة خاصة لنقل البعثة المغربية إلى هناك.

وقال فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، إنه "من الضروري أن تكون رحلة مباشرة انطلاقا من مدينة الرباط إلى قسنطينة، وبواسطة طائرة خاصة للخطوط الملكية المغربية الناقل الرسمي للمنتخبات الوطنية، وفي حال رفض ذلك، فقد قرر المكتب المديري بالإجماع عدم المشاركة في هذه البطولة".

وأشار فوزي لقجع في بلاغ له إلى مراسلة الجامعة، للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، بخصوص احترام بنود دفتر التحملات لاستضافة البطولات الإفريقية، خاصة فيما يخص تسهيل ظروف المنتخبات المشاركة.

من جهته، قال عضو جامعي، إن "الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، لا تكترث للعقوبات التي من الممكن أن تفرض عليها من قبل الاتحاد الإفريقي للعبة، في حالة الانسحاب من نهائيات كأس الأمم الإفريقية للمحليين"، حسب موقع اليوم 24 المغربي.

وأكد المصدر نفسه، أن "هذا الموضوع المتعلق بإمكانية الانسحاب إن لم ترضخ الجهات المسؤولة لمطالب الجامعة، يعتبر مسألة مبدأ، ولا رجعة فيه"، مشيرا إلى أن "الجامعة تستند على ماهو قانوني، فيما يخص اشتراطها توفير خط جوي مباشر من الرباط إلى الجزائر وعبر الخطوط الملكية المغربية للمشاركة في “الشان”.

وأردف المصدر نفسه، أن "دفتر التحملات يشترط على البلد المنظم للمسابقة، توفير كل سبل الراحة للمنتخبات المشاركة، بما في ذلك التنقل، لذلك من غير المعقول أن تفرض عليك دولة تنظم حدثا ما، المرور عبر دولة أخرى للدخول إلى أراضيها".