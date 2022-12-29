المنتخب المغربي: حكيم زياش ونصير مزراوي يتبرعان بمكافأة مونديال 2022 لفائدة لجمعيات خيرية مغربية

اعتاد زياش التبرع بكامل المكافآت للجمعيات الخيرية.وسيكون مصير هذه المكافأة كسابقاتها، إذ سيدفع كامل المكافأة للفقراء في المغرب

ذكرت مصادر إعلامية بريطانية وألمانية أن نجم المنتخب المغربي حكيم زياش المحترف في صفوف تشيلسي وزميله نصير مزراوي المحترف في بايرن ميونيخ، تبرعا بالمكافأة التي تحصل عليها بعد المشاركة رفقة أسود الأطلس في مونديال 2022 لفائدة جمعيات خيرية في المغرب.

وتحصل نجم المنتخب المغربي حكيم زياش على مكافأة (أكثر من 300 ألف يورو)، بعد وصول المغرب إلى المربع الذهبي في كأس العالم 2022 في قطر، في ما تحصل نصير مزراوي على مبلغ 280 ألف يورو، ومنحاه لمؤسسات خيرية في المغرب.

وأشارت صحيفة "ذا صن" (The Sun) البريطانية إلى أن زياش لم يدخل إلى حسابه أي دولار من مشاركاته مع منتخب المغرب، إذ اعتاد التبرع بكامل المكافآت للجمعيات الخيرية.وسيكون مصير هذه المكافأة كسابقاتها، إذ سيدفع زياش كامل المبلغ للفقراء في المغرب، وفق معلومات الصحيفة البريطانية.

كما أشارت الصحيفة، إلى أن نجم أياكس أمستردام السابق قدّم أكثر من مرة تبرعات لأندية هواة ومستشفيات في المغرب.

من جانب آخر، أكدت الصحيفة البريطانية أن زياش منفتح للرحيل عن تشلسي عند فتح نافذة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل، من أجل المشاركة بشكل دائم، وقد تكون وجهته القادمة نادي ميلان بطل الدوري الإيطالي الموسم المنصرم.

وفي وجود زياش، بلغ منتخب المغرب الدور نصف النهائي من كأس العالم 2022 في قطر، قبل أن يخسر ضد فرنسا صفر-2، واحتل المرتبة الرابعة بعد انهزامه أمام كوراتيا.