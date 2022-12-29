وفاة أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه عن عمر ناهز 82 عاما.

بعد صراع طويل مع مرض السرطان وكان يعاني بيليه من الإصابة بمرض السرطان منذ سنوات، حيث يتلقى العلاج منذ فترة طويلة،

توفى منذ قليل الأسطورة البرازيلية لكرة القدم بيليه عن عمر يناهز 82 عاما بعد صراع طويل مع مرض السرطان وكان يعاني بيليه من الإصابة بمرض السرطان منذ سنوات، حيث يتلقى العلاج منذ فترة طويلة، بجانب بعض المشاكل في القلب والكلى، بحسب ما أعلنت أسرته، مساء اليوم الخميس.وكتبت ابنته كيلي ناسيمنتو على إنستغرام "كل ما نحن عليه هو بفضلك. نحبك بلا حدود. ارقد بسلام".

وتدهورت حالة أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه، خلال الأيام الماضية، وتواجد في المستشفى لأيام طويلة من أجل علاجه.

وكانت أخر رسائل بيليه عبر حسابه الرسمي على إحدى مواقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" بعد وداع منتخب البرازيل مونديال 2022: "افتح الرسالة عن حلمي.. الحياة فرصة، ما نفعله بها متروك لكل واحد منا، لقد فهمناها بشكل صحيح وفهمناها بشكل خاطئ، في النصر نستقبل الاحتفال في الهزيمة التعلم، الحياة دائما كريمة وتقدم بدايات جديدة"وتابع: مع كل يوم يمر، نبدأ مسارًا جديدًا، وفي هذه الدورة نطعم الأحلام التي لا تموت أبدًا، بغض النظر عن تعثر الرحلة.

AP Photo, File يركل نجم كرة القدم البرازيلي بيليه كرة.

وبدأ بيليه مسيرته الكروية مبكرًا مع نادي سانتوس، وهو يبلغ من العمر 15 عامًا، ولعب مع منتخب البرازيل لكرة القدم وهو بعمر السادسة عشر، وفاز بـ 3 بطولات كأس العالم مع منتخب بلاده السيلساو خلال أعوام 1958 و1962 و1970، وهو اللاعب الوحيد الذي حقق هذا الإنجاز.

وقاد بيليه فريقه نادي سانتوس البرازيلي إلى لقب كأس ليبرتادوريس في عامي 1962 و1963، وأعلن اعتزاله كرة القدم في عام 1977، وعين بعدها سفيرًا لكرة القدم في جميع أنحاء العالم.

AP Photo/Kirsty Wigglesworth, File أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه.

وكان بيليه قد نقل في نهاية شهر نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم، إلى مستشفى ألبرت أينشتاين في ساو باولو بعد تورم في جميع أنحاء جسده، وكان يعاني من مرض السرطان ومن "الارتباك العقلي".وذكر تقرير لشبكة اي.إس.بي.إن البرازيلية، اليوم الأربعاء، إلى أن إدسون أرانتيس دو ناسيمنتو المعروف ببيليه يخضع لعدة فحوصات لإجراء مزيد من التقييم لمشكلاته الصحية.