نادي النصر السعودي يعلن التعاقد مع كريستيانو رونالدو يمتد إلى غاية موسم 2025

قالت صحفية “ماركا” الإسبانية قد أشارت في الأيام المنصرمة إلى أن رونالدو سيحصل على 250 مليون يورو سنوياً من نادي النصر

أنعلن نادي النصر السعودي التعاقد مع نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو لمدة عامين، وأفادت صحيفة “الرياضية” السعودية، أن نادي النصر وقع مع كريستيانو رونالدو لمدة موسمين ونصف حتى انتهاء موسم 2025 للانضمام لصفوف في فترة الانتقالات الشتوية، دون الكشف عن أي تفاصيل مالية للصفقة.

وجاء حصول نادي النصر على توقيع كريستيانو رونالدو بعد سلسلة طويلة من المفاوضات التي استمرت خلال الأسابيع الماضية عقب انتهاء مشاركة اللاعب مع منتخب البرتغال في كأس العالم 2022.

وكانت صحفية “ماركا” الإسبانية قد أشارت في الأيام المنصرمة إلى أن رونالدو سيحصل على 250 مليون يورو سنوياً من نادي النصر وبالتالي فإن اللاعب سيحصل خلال موسمين مع النادي على 500 مليون يورو.

وسيكون على نادي النصر استبعاد لاعب من قائمة الأجانب للفريق لفسح المجال أمام تسجيل رونالدو بالفترة الشتوية علماً بأن لائحة الاتحاد السعودي تنص على ضم 8 لاعبين فقط أجانب مع كل فريق.

وبدأت مسيرة رونالدو في سبورتنغ لشبونة، لعب بعدها لأندية مانشستر يونايتد وريال مدريد ويوفنتوس قبل أن يعود إلى مانشستر في ولاية ثانية، ومن ثم التوجه للعاصمة السعودية الرياض.وحصد رونالدو مع البرتغال لقبي كأس أوروبا 2016 ودوري الأمم الأوروبية 2019، كما توّج بخمسة ألقاب لدوري أبطال أوروبا منها 4 مع ريال مدريد الإسباني ويعد الهداف التاريخي للبطولة.