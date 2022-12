كريستيانو رونالدو يعرب عن حماسه لخوض تجربة جديدة في الدوري السعودي

أعرب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن حماسه لخوض تجربة جديدة في الدوري السعودي، بعد توقيعه عقدا مع النصر يمتد حتى عام 2025.

وقال كريستيانو رونالدو (37 عاما) في تصريحات نقلها حساب النادي عبر "تويتر": "إني متشوق لتجربة دوري كرة قدم جديد في دولة مختلفة"، وأضاف صاحب الـ5 كرات ذهبية: "الرؤية التي يعمل بها نادي النصر ملهمة جدا، وأنا متحمس للانضمام لزملائي بالفريق لنقوم سويا بمساعدة الفريق على تحقيق المزيد من النجاحات".

وكان النادي قد أعلن أمس الجمعة ضم رونالدو، الذي فسخ عقده بالتراضي قبل أسابيع مع مانشستر يونايتد الإنجليزي، وقال النادي عبر حسابه على "تويتر": "وقع رئيس مجلس إدارة النادي مسلي آل معمر قبل قليل عقدا مع نجم كرة القدم كريستيانو رونالدو. سيمتد العقد حتى 2025"، مصحوبا بصورة لرونالدو وهو يحمل القميص رقم 7 للنادي.