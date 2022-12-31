كريستيانو رونالدو يعرب عن حماسه لخوض تجربة جديدة في الدوري السعودي

قال كريستيانو رونالدو (37 عاما) في تصريحات نقلها حساب النادي عبر "تويتر": "إني متشوق لتجربة دوري كرة قدم جديد في دولة مختلفة"

أعرب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن حماسه لخوض تجربة جديدة في الدوري السعودي، بعد توقيعه عقدا مع النصر يمتد حتى عام 2025.

وقال كريستيانو رونالدو (37 عاما) في تصريحات نقلها حساب النادي عبر "تويتر": "إني متشوق لتجربة دوري كرة قدم جديد في دولة مختلفة"، وأضاف صاحب الـ5 كرات ذهبية: "الرؤية التي يعمل بها نادي النصر ملهمة جدا، وأنا متحمس للانضمام لزملائي بالفريق لنقوم سويا بمساعدة الفريق على تحقيق المزيد من النجاحات".

وكان النادي قد أعلن أمس الجمعة ضم رونالدو، الذي فسخ عقده بالتراضي قبل أسابيع مع مانشستر يونايتد الإنجليزي، وقال النادي عبر حسابه على "تويتر": "وقع رئيس مجلس إدارة النادي مسلي آل معمر قبل قليل عقدا مع نجم كرة القدم كريستيانو رونالدو. سيمتد العقد حتى 2025"، مصحوبا بصورة لرونالدو وهو يحمل القميص رقم 7 للنادي.

https://twitter.com/i/web/status/1608933062288769024 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

وتابع النادي: "تمت مراسم توقيع العقد في العاصمة الإسبانية مدريد"، من دون الكشف عن القيمة المالية للصفقة.

قال آل معمر: "هذه الصفقة أكبر من مجرد كتابة فصل تاريخي جديد. هذا اللاعب مثال أعلى لجميع الرياضيين والشباب على مستوى العالم. بوجوده في النصر سنمضي قدما نحو تحقيق المزيد من النجاحات للنادي والرياضة السعودية وللأجيال القادمة".