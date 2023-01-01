انتقال رونالدو للنصر:مشاريبوف يقبل التنازل عن القميص رقم 7 لصالح رونالدو

يشار الى ان دخول رونالدو ادى الى تسجيل قفزة لدى متابعي النصر على مواقع التواصل الاجتماعي

تتواصل الاستعدادات في فريق النصر السعودي لوصول النجم كرستيانو رونالدو، وبات معروفا أن النجم الأوزبكي للمجموعة جلال الدين مشاريبوف أعلن رسميا أنه سيتخلى عن القميص رقم 7 لصالح النجم البرتغالي وقبل الحصوص على الرقم 77 وذلك بحسب ما نقلته صحيفة "سبورتس سبورت" البوسنية، حيث رفض بالبداية التنازل عن الرقم.

وصرح مشاريفوب إنه "لا يتخلى عن هذا القميص لأي لاعب، لكن بالنسبة لرونالدو يجب إحترام شخص مثله". وسيشرف على تدريب رونالدو في المنتخب السعودي رودي جارسيا الفرنسي والذي درب في الماضي روما، مارسيليا وليون. وقال جارسيا:"وصول لاعب بمستوى رونالدو يجب أن ترفع مستوى الكرة السعودية" وأضاف "أهدافنا الأولية هي جعله يتأقلم هنا والدخول رويدا رويدا إلى طريقة لعب النادي".

بعد الإعلان عن توقيع رونالدو مع الفريق السعودي سجلت قفزة لدى متابعي النصر على مواقع التواصل الاجتماعي، في انستغرام قفز عدد المتابعين من 800 ألف الى 5.5 مليون متابع، وفي تويتر قفز عدد المتابعين من 800 ألف الى 3.6 مليون.