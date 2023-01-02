نادي النصر السعودي يقدّم نجمه الجديد كريستيانو رونالدو غدا الثلاثاء في الرياض

قال المتحدث باسم النصر الوليد المهيدب، "يصل رونالدو وعائلته وطاقمه الإعلامي والفنيّ في وقت متأخر من مساء اليوم الإثنين إلى الرياض"

كشف المتحدث باسم نادي النصر السعودي نجمه الجديد البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى جماهيره، مساء غدا الثلاثاء، في ملعب مرسول بارك" بعد ساعات من وصوله إلى العاصمة الرياض.

وقال المتحدث باسم النصر الوليد المهيدب، "يصل رونالدو وعائلته وطاقمه الإعلامي والفنيّ في وقت متأخر من مساء اليوم الإثنين إلى الرياض"، فيما أكد مسؤول آخر طلب عدم كشف هويته لأنه غير مخول بالحديث إلى الإعلام أنّ "رونالدو سيصل على متن طائرة خاصة".

وأوضح أنّ النادي سيفتح أبواب ملعبه أمام الجماهير بدءا من الخامسة مساء بتوقيت الرياض، أي في الساعة الثانية مساء بتوقيت غرينتش، على أن يتم تقديم رونالدو بعد ساعتين، وتحديدا في السابعة مساء بحسب التوقيت المحلي.

وقال المسؤول إنّ "النادي يتوقع أن يملأ جمهور النصر جنبات الملعب الذي يتسع لأكثر من 25 ألف مشجع"، وقبل مراسم التقديم، يعقد رونالدو مؤتمراً صحفياً رفقة رئيس النصر مسلي آل معمر في الملعب نفسه.

واعتبر النصر، بطل الدوري 9 مرات آخرها في 2019، "هذه الصفقة أكثر من مجرد كتابة فصل تاريخي جديد".

وكتب النادي في بيان إعلان توقيع رونالدو "هذا اللاعب مثال أعلى لجميع الرياضيين والشباب على مستوى العالم، وبوجوده في النصر سنمضي قدماً لتحقيق المزيد من النجاحات للنادي والرياضة السعودية وللأجيال القادمة".

بعد الإعلان عن توقيع رونالدو مع الفريق السعودي سجلت قفزة لدى متابعي النصر على مواقع التواصل الاجتماعي، في انستغرام قفز عدد المتابعين من 800 ألف الى 5.5 مليون متابع، وفي تويتر قفز عدد المتابعين من 800 ألف الى 3.6 مليون.