"الفيفا"ستطلب من كل دول العالم إطلاق اسم بيليه على أحد ملاعبها

يسعى رئيس الاتحاد الدولي من خلف ذلك الطلب إلى التأكد من أن اسم بيليه سيظل منتشرًا ويتم استخدامه في جميع دول العالم سعيًا لتخليد ذكراه

أعلن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"جياني إنفانتينو، اليوم الإثنين، أنه يسعى لتخليد الأسطورة البرازيلية بيليه( إدسون أرانتيس دو ناسيمنتو) قائلا" "سأطلب من كل الدولة الأعضاء أن تطلق اسم بيليه على أحد الملاعب المتواجدة بها".جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها إنفانتينو لصالح شبكة "سبورتس سنتر" البرازيلية وقدم خلالها المقترح الخاص به، حيث كان يتواجد لحضور مراسم تشييع جثمان بيليه.

ويسعى رئيس الاتحاد الدولي من خلف ذلك الطلب إلى التأكد من أن اسم بيليه سيظل منتشرًا ويتم استخدامه في جميع دول العالم سعيًا لتخليد ذكراه ومساهماته لكرة القدم.

وكانت مراسم جنازة بيليه المفتوحة التي أقيمت، اليوم الإثنين، والتي ستستمر 24 ساعة في ملعب فريقه الأشهر سانتوس، حيث شهد ملعب النادي الملقب بـ"بيكسي"، والواقع على المحيط، تدفقا هائلا من المشجعين الذين حضروا لتكريم "ملك" كرة القدم حيث عرض جثمان اللاعب الوحيد الفائز بكأس العالم ثلاث مرات وسط الملعب.

وكان رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو ورئيس اتحاد أميركا الجنوبية للعبة أليخاندرو دومينغيز من أوائل الذين قدموا تعازيهم في الجنازة المفتوحة، وفي المدرجات، شوهدت ثلاث لافتات عملاقة، إحداها وُضعت عليها صورة لبيليه وهو يرتدي القميص رقم 10 الشهير، وكتبت على أخرى عبارة "عاش الملك" وعلى الثالثة "بيليه 82 عامًا".

وقال مسؤولون إن الدخول إلى الملعب سيُسمح به حتى الساعة العاشرة من صباح يوم غد الثلاثاء (بتوقيت البرازيل)، بعد ذلك، سينطلق الموكب في شوارع سانتوس، وهي مدينة ساحلية على بعد 75 كيلومترًا (47 ميلًا) من عاصمة الولاية ساو باولو.

وكان بيليه قد توفي، الخميس المنصرم، عن عمر ناهز 82 عاما،بعد صراع طويل مع مرض السرطان، بعد مسيرة حافلة شهدت تسجيله أكثر من ألف هدف، ومساهمته في تتويج المنتخب البرازيلي بلقب كأس العالم ثلاث مرات، ليصبح اللاعب الوحيد في التاريخ الذي يحقق هذا الإنجاز.

وفي نيسان/أبريل 2021، تخلت ولاية ريو دي جانيرو عن مخطط لإطلاق اسم بيليه على ستاد ماراكانا، بعد رفض الأمر من جانب عمدة الولاية.