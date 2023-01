كريستيانو رونالدو يصل إلى ملعب مرسول بارك في الرياض ويؤكد أنه فضل النصر رغم العروض الأوروبية

وصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، اليوم الثلاثاء، إلى ملعب مرسول بارك في الرياض، في أجواء احتفالية وحماسية وسط محبيه، قبيل بدء المؤتمر الصحافي لتقديمه كلاعب في نادي النصر السعودي.

وقال كريستيانو رونالدو، إنه سعيد بالانتقال إلى نادي النصر السعودي، مضيفا أنه "يسعى لتحطيم الأرقام القياسية برفقة ناديه الجديد"، وأردف "أنا فخور بأني قمت بهذه الخطوة الكبيرة، لقد أنهيت عملي في أوروبا والآن هو تحد جديد بالنسبة لي هنا والنصر منحني الفرصة ليس فقط على مستوى كرة القدم بل أيضا للأجيال المقبلة لذلك أنا سعيد وفخور".

وأشار النجم البرتغالي، إلى أنه: "رغم العقود الأوروبية التي قدمت لي اخترت نادي النصر السعودي".

وظهر نجم كرة القدم كريستيانو رونالدو، لاعب نادي النصر السعودي قبل ذلك في مقطع فيديو نشره النادي على موقعه في تويتر، وهو يصل إلى مطار العاصمة السعودية.