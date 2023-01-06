وفاة مهاجم إيطاليا السابق جانلوكا فيالي

توفي، اليوم الجمعة، النجم الإيطالى السابق جيانلوكا فيالي، أسطورة تشيلسى ويوفنتوس عن عمر ناهز 58 عامًا بعد صراع مع مرض السرطان. وتم تشخيص فيالى بالمرض فى عام 2017 ليخوض معركة ضد السرطان لمدة 5 أعوام قبل رحيله اليوم الجمعة، بعد أن استمتع بمسيرة رائعة مع سامبدوريا ويوفنتوس وتشيلسي وخاض 59 مباراة دولية مع منتخب إيطاليا.

وعمل فيالي مساعدا للمدرب روبرتو مانشيني فى تدريب منتخب إيطاليا، وحصل الإيطالي على بطولة كأس أمم أوروبا فى عام 2020، لكن للأسف عاد المرض له بعد عام، وفى الشهر الماضي، اضطر للتخلي عن دوره مع المنتخب الإيطالي، بحسب ما نشر موقع اليوم السابع الرياضي.

وقضى لاعب كرة القدم السابق معظم مسيرته المهنية في سامبدوريا، وسجل 141 هدفًا في 327 مباراة على مدار ثمانية مواسم، مما ساعدهم على تحقيق لقب الدوري الإيطالي وثلاثة كؤوس إيطالية وكأس الاتحاد الأوروبي.

سامبدوريا كان النادي الثاني لفيالي بعد كريمونينس، الذي تركه في 1984 بعد 25 هدفا في 113 مباراة، وكان فريق فيالي الثالث هو يوفنتوس، بعد أن انضم إليه في عام 1992.

سجل المهاجم السابق 53 هدفًا في 145 مباراة مع البيانكونيري، بينما فاز بلقب واحد وكأس إيطالي واحد وكأس الاتحاد الأوروبي ودوري أبطال أوروبا. ثم وقع فيالى مع تشيلسي في عام 1996 وسجل 40 هدفًا فى 88 مباراة، وفاز بكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة وكأس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

ظهر للمرة الأخيرة فى عام 1999 لكنه استمر في إدارة تشيلسي بعد أن أصبح لاعبًا - مديرًا في العام السابق. درب فيالي تشيلسي لمدة عام في 2000، ثم انتقل لتدريب واتفورد، لتكونا المحطتين التدريبتين في مسيرته كمدير فني.