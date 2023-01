طلبات تذاكر مباراة ميسي ورونالدو في السعودية تسجل رقما قياسيا

أعلن تركي آل الشيخ، أمس الأحد، عن موعد إقامة مباراة كأس موسم الرياض التي تجمع بين "نجوم الهلال والنصر" وباريس سان جيرمان الفرنسي

كشف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه السعودية تركي آل الشيخ، أمس الأحد، أن المبارة التي سيلتقي فيها النجمان ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو في المملكة سجلت مليوني طلب شراء تذاكر، كاشفاً عن إطلاق مزايدة لشراء تذكرة وحيدة "فوق الخيال" يبدأ سعرها بمليون ريال لحضور المباراة.

وأعلن تركي آل الشيخ، أمس الأحد، عن موعد إقامة مباراة كأس موسم الرياض التي تجمع بين "نجوم الهلال والنصر" وباريس سان جيرمان الفرنسي حيث ستقام المواجهة في 19 يناير/ كانون الثاني الجاري على استاد الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض.

ونقلت قناة "الإخبارية" عن تركي آل الشيخ، قوله: "مليونا طلب لتذاكر مباراة نجوم الهلال والنصر مع باريس سان جيرمان".

وسبق أن أعلن آل الشيخ وصول أعداد الجماهير الراغبة في الحصول على تذاكر المواجهة المرتقبة بين النجمين العالميين، إلى 1,5 مليون طلب خلال ساعتين من طرح تذاكر اللقاء للجماهير.

وفي نفس السياق، أطلق تركي آل الشيخ مزاداً عالمياً على تذكرة وحيدة "فوق الخيال"، يبدأ بمليون ريال لحضور المباراة المرتقبة؛ خصص ريعه لمنصة "إحسان" الخيرية.

وأوضح "آل الشيخ"، في تغريدة على حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، أن المزاد لن يبدأ بأقل من مليون ريال على التذكرة الفريدة "فوق الخيال".

وتمنح التذكرة فرصة فريدة لحاملها، وحضور وتناول وجبة الغداء أو العشاء مع الفريقين، إضافة إلى مميزات أخرى مثل حضور التتويج، ودخول غرفة ملابس طرفي اللقاء. وينتهي المزاد يوم 17 يناير الجاري.