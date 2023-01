الكويت تعلن استضافة بطولة كأس الخليج لكرة القدم الـ26

أعلنت دولة الكويت، مساء الأحد، استضافة بطولة كأس الخليج لكرة القدم المقبلة في نسختها الـ26 "خليجي 26"، دون تحديد موعد نهائي لإقامتها بعد.

وخلال مقابلة تلفزيونية مع قناة "الكويت" الرسمية، قال رئيس اتحاد كرة القدم الكويتي عبد الله الشاهين: إن "الكويت ستستضيف كأس الخليج المقبلة"، وأشار إلى أن اجتماعاً سيعقد، يوم 13 يناير/ كانون الثاني الجاري، لرؤساء اتحادات كرة القدم في دول الخليج، سيتم خلاله الإعلان عن موعد إقامة البطولة.