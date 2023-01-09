الكويت تعلن استضافة بطولة كأس الخليج لكرة القدم الـ26

خلال مقابلة تلفزيونية مع قناة "الكويت" الرسمية، قال رئيس اتحاد كرة القدم الكويتي عبد الله الشاهين: إن "الكويت ستستضيف كأس الخليج المقبلة"

أعلنت دولة الكويت، مساء الأحد، استضافة بطولة كأس الخليج لكرة القدم المقبلة في نسختها الـ26 "خليجي 26"، دون تحديد موعد نهائي لإقامتها بعد.

وخلال مقابلة تلفزيونية مع قناة "الكويت" الرسمية، قال رئيس اتحاد كرة القدم الكويتي عبد الله الشاهين: إن "الكويت ستستضيف كأس الخليج المقبلة"، وأشار إلى أن اجتماعاً سيعقد، يوم 13 يناير/ كانون الثاني الجاري، لرؤساء اتحادات كرة القدم في دول الخليج، سيتم خلاله الإعلان عن موعد إقامة البطولة.

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ويستضيف العراق، للمرة الثانية في تاريخه حالياً، بطولة كأس الخليج "خليجي 25"، والتي تعد بطولة لم الشمل لعشاق كرة القدم في منطقة الخليج العربي.

وافتتحت في استاد البصرة الدولي (جذع النخلة) جنوبي العراق، بطولة "خليجي 25" الجمعة الماضي بحفل مميز وحضور جماهيري غفير.

وتتصدر الكويت قائمة أكثر المنتخبات تتويجاً بلقب كأس الخليج، وذلك بعد تتويجها باللقب 10 مرات، في حين تتقاسم كل من السعودية وقطر والعراق المركز الثاني برصيد 3 ألقاب لكل منتخب، مع حصول الإمارات وسلطنة عمان على لقبين، والبحرين على لقب وحيد.