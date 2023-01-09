تقرير: الهلال السعودي ينوي تقديم عرض ضخم للنجم ليونيل ميسي للانضمام لصفوفه

جاء هذا بعد توقيع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع الفريق المنافس النصر السعودي

أفاد الموقع الايطالي "كالتشيو ماركاتو" إنه بعد توقيع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع النصر السعودي، المنافس الأكبر للفريق "الهلال"، ينوي التوجه الى ليونيل ميسي وأن يعرض عليه عقدا ضخما حتى نهاية مسيرته الكروية.

ينتهي عقد البرغوث في باريس سان جيرمان الصيف القادم وبحسب التقديرات الأرجنتينية من المتوقع أن يواصل اللعب في النادي الفرنسي الفاخر. مع ذلك، الهلال، وهو أكبر فريق في المملكة العربية السعودية، ينوي القيام بالخطوة وأن يعرض على ميسى عقدا ردا على توقيع رونالدو في صفوف الفريق المنافس.

وكشفت الصحيفة أن الهلال السعودي يحاول تجهيز عرض يقيمة 300 مليون يورو مع امكانية أن يصل هذا العقد الى 400 مليون يورو.

ويشار إلى أن ميسي ورونالدو لعبا ضد بعضهما البعض على مدار تسعة مواسم تألق فيها البرتغالي في ريال مدريد وتفوق ميسي في زي الغريم برشلونة- ومن الممكن أن يتكرر هذا الموقف مع انتهاء مسيرتهما الكروية في شبه الجزيرة العربية.

وعلى صعيد متصل ، كشف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه السعودية تركي آل الشيخ، أمس الأحد، أن المبارة التي سيلتقي فيها النجمان ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو في المملكة سجلت مليوني طلب شراء تذاكر، كاشفاً عن إطلاق مزايدة لشراء تذكرة وحيدة "فوق الخيال" يبدأ سعرها بمليون ريال لحضور المباراة.