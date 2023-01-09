قبل انطلاق كأس إفريقيا للاعبين المحليين بثلاثة ايام: المغرب لم يتوصل بالرد الجزائري

المغرب لم يتوصل لحد الساعة بأي جواب رسمي، بخصوص طلبه السماح لبعثة المنتخب الوطني لكرة القدم بالسفر جوا مباشرة من المغرب إلى مدينة قسنطينة

أكد الناطق الرسمي بإسم الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، محمد مقروف، إن "المغرب لم يتوصل لحد الساعة بأي جواب رسمي، بخصوص طلبه السماح لبعثة المنتخب الوطني لكرة القدم بالسفر جوا مباشرة من المغرب إلى مدينة قسنطينة الجزائرية، للمشاركة في النسخة المقبلة من كأس إفريقيا للاعبين المحليين.

وأوضح مقروف، أن "الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، لازالت تنتظر التوصل بجواب رسمي بخصوص طلب المغرب السفر في رحلة مباشرة من مطار الدارالبيضاء صوب مطار القسطنطينة بالجزائر، للمشاركة في تلك البطولة الإفريقية للمحليين، حتى يتسنى لها اتخاد قرارها النهائي بالمشاركة أو عدم المشاركة"

وأشار مقروف، إلى أنه "لا يمكن التعليق بخصوص ما تم تداوله من أنباء بشأن إمكانية موافقة الجزائر على طلب الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، شريطة أن يتنقل الوفد المغربي عبر طائرة تابعة للخطوط التونسية، وليس الخطوط الملكية المغربية"

وكانت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أكدت في بيان لها، أنه في ما يخص “بطولة إفريقيا للاعبين المحليين، ذكر فوزي لقجع، بقرار المكتب المديري في اجتماعاته الاخيرة بمشاركة المنتخب لاقل من 23 عاما، في منافسات بطولة إفريقيا للاعبين المحليين التي ستستضيفها الجزائر ما بين 13 يناير/كانون الثاني الجاري و4 فبراير/شباط الوشيك ، حيث تمت الاشارة الى مراسلة الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، للاتحاد الافريقي لكرة القدم بخصوص احترام بنود دفتر التحملات لاستضافة البطولات الافريقية، خاصة فيما يخص تسهيل ظروف المنتخبات المشاركة”.

وأضافت الجامعة أنها “طالبت بسفر المنتخب الوطني الى مدينة قسنطينة التي ستستضيف مباريات النخبة المغربية في هذه البطولة عبر رحلة مباشرة انطلاقا من مدينة الرباط وبواسطة طائرة خاصة للخطوط الملكية المغربية الناقل الرسمي للمنتخبات الوطنية، وفي حال رفض ذلك فقد قرر المكتب المديري بالإجماع عدم المشاركة في هذه البطولة.

في ذات السياق، في 28 أبريل/نيسان المنصرم، أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” اعتذار تونس ومصر عن المشاركة في البطولة، لتلحق بهما بعد ذلك جمهورية أوغندا.وذكرت وسائل إعلام محلية في تونس أن اتحاد اللعبة المحلي فضل الانسحاب بسبب تركيزه على تجهيز المنتخب الأول للمشاركة في نهائيات كأس العالم قطر 2022.