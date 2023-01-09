الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء يصنف مُدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي ثالث أفضل مدرب في العالم

احتل المركز الأول المتوج باللقب العالمي المدرب الأرجنتيني ليونيل سكالوني بـ 240 نقطة واحتل المدرب الفرنسي ديدييه ديشان في المركز الثاني بـ 45 نقطة.

صنف الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء، مدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي في المركز الثالث في ترتيب أفضل مدرب للمنتخبات في العالم لعم2022، بعد بلوغ نصف نهائي مونديال قطر. واحتل المركز الأول المتوج باللقب العالمي المدرب الأرجنتيني ليونيل سكالوني بـ 240 نقطة، بعد أن قاد منتخب بلاده لإحراز لقب كأس العالم قطر 2022 في حين جاء المدرب الفرنسي ديدييه ديشان في المركز الثاني بـ 45 نقطة.

وتحصل وليد الركراكي الذي قاد المنتخب المغربي لاحتلال المركز الرابع في كأس العالم قطر 2022 التي أقيمت بقطر على 30 نقطة، بعد العمل التقني الكبير الذي اشتغل عليه مع أسود الأطلس في المونديال، متفوقا في هذا الترتيب على مدربين أمثال يورغن كلوب، مدرب ليفربول الإنجليزي، (المركز الرابع) وجوزيه مورينيو، مدرب روما الإيطالي (المركز الخامس).

وسبق للدولي المغربي السابق (47 عاما)، أن تولى تدريب الفتح الرياضي المغربي والدحيل القطري والوداد البيضاوي المغربي.

وفي السياق احتل حارس المنتخب المغربي ياسين بونو المركز الثالث ضمن قائمة أفضل حراس المرمى في العالم في تصنيف الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء ،.وجاء بونو في أفضل حراس المرمى لسنة 2022 الذي نشره الاتحاد، في المركز الثالث عالمياً برصيد 55 نقطة وتصدر التصنيف البلجيكي تيبو كورتوا، حارس مرمى ريال مدريد الإسباني التصنيف، بـ125 نقطة، تلاه الأرجنتيني إميليانو مارتينيز، لاعب أستون فيلا.

وساهم تألق بونو مع المنتخب المغربي في نهائيات كأس العالم قطر 2022 في وصوله إلى هذا التصنيف، حيث ساهم بشكل بارز في وصول "أسود الأطلس" إلى نصف النهائي لأول مرة في تاريخ الكرة العربية والأفريقية.

وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس، برفقة ولي العهد الأمير مولاي الحسن والأمير مولاي رشيد، قد قام بإستقبال أعضاء المنتخب الوطني لكرة القدم، بعد أدائهم المتميز في كأس العالم بقطر 2022، وذلك بقاعة العرش بالقصر الملكي بالعاصمة الرباط.

ووشح العاهل المغربي، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، فوزي لقجع، والمدرب وليد الركراكي، بوسام العرش من درجة قائد، كما وشح اللاعبي الذين كانوا برفقة أمهاتهم، بوسام العرش من درجة ضابط لاعبي المنتخب الوطني.