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كأس الخليج 25: المنتخب العراقي يتفوق على نظيره السعودي

Alec Pollard

Correspondent for i24NEWS English

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أحد مشجعي العراق يقف لالتقاط صورة خلال مباراة كأس الخليج العربي لكرة القدم بين العراق والسعودية في استاد البصرة الدولي في مدينة جنوب العراق في 9 يناير / كانون الثاني 2023.
Hussein Faleh / AFPأحد مشجعي العراق يقف لالتقاط صورة خلال مباراة كأس الخليج العربي لكرة القدم بين العراق والسعودية في استاد البصرة الدولي في مدينة جنوب العراق في 9 يناير / كانون الثاني 2023.

تقدم المنتخب العراقي عن طريق اللاعب إبراهيم بايش في الدقيقة 30، قبل أن يضيف أسو رستم الهدف الثاني في الدقيقة 88

تفوق المنتخب العراقي على نظيره السعودي بهدفين مقابل لا شيء 2 - 0، أمس الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الأولى ببطولة كأس الخليج لكرة القدم المقامة حاليا في البصرة بالعراق.

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وتقدم المنتخب العراقي عن طريق اللاعب إبراهيم بايش في الدقيقة 30، قبل أن يضيف أسو رستم الهدف الثاني في الدقيقة 88، ورفع رصيده إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة، بفارق الأهداف عن منتخب عمان صاحب المركز الثاني.

من جهة أخرى، تجمد رصيد المنتخب السعودي عند 3 نقاط في المركز الثالث، فيما يتذيل منتخب اليمن ترتيب المجموعة بدون رصيد من النقاط.

وسيلتقي منتخب العراق مع نظيره اليمني الخميس المقبل، فيما سيلعب المنتخب السعودي مع نظيره العماني في اليوم ذاته ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الأولى.

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