لاعب المنتخب المغربي أشرف حكيمي يحظى باستقبال حاشد في مدينة القصر الكبير ويدشن ملعبا يحمل اسمه

تم تزيين جدران الملعب بجداريتين تخلدان أقوى لحظات تفاعل أشرف حكيمي المنتخب المغربي مع والدته خلال فعاليات مونديال قطر، والذي حظي بإشادة دولية

وسط حضور جماهيري مكثف، استقبلت مدينة القصر الكبير (شمال المغرب) لاعب المنتخب المغربي أشرف حكيمي، الذي بصم على أداء رائع رفقة أسود الأطلس في مونديال قطر 2022 وجرى إطلاق أسمه على أحد ملاعب كرة القدم بالمدينة، التي تنحدر منها والدته، وأقيمت مباراة استعراضية في كرة القدم بين نجوم مغاربة سابقين، من بينهم على الخصوص جواد الزايري والمدرب رشيد الطاوسي، في مواجهة عدد من قدماء ممارسي كرة القدم بأندية القصر الكبير.

وتم تزيين جدران الملعب بجداريتين تخلدان أقوى لحظات تفاعل أشرف حكيمي المنتخب المغربي مع والدته خلال فعاليات مونديال قطر، والذي حظي بإشادة دولية كبيرة سلطت الضوء على القيم العائلية الأصيلة للأسر المغربية.

نظم الحفل، أمس الثلاثاء، بمدينة القصر الكبير على شرف أشرف حكيمي، الذي بصم على أداء رائع رفقة أسود الأطلس في مونديال قطر 2022.وتم الاحتفاء بنجم المنتخب المغربي، الذي حضر مصحوبا بأفراد من عائلته، تنويها وإشادة بالمستوى الكروي العالي الذي أبان عنه خلال المونديال، والذي مكنه من البروز ضمن التشكيلية المثالية لكأس العالم ، حسب عدد من المواقع والهيئات المتخصصة.

وأعرب أشرف حكيمي، عن سعادته بالتواجد بين الجماهير المغربية بمدينة القصر الكبير التي تربطه بها ذكريات وقضى بها أوقاتا خلال طفولته، مؤكدا أنه سيواصل بمعية أسود الأطلس العمل لتحقيق إنجازات تدخل الفرحة على الجماهير.

وكانت جماعة القصر الكبير قد أعلنت أن تنظيم هذا الحفل يندرج في سياق مواصلة الاحتفال بالانجاز التاريخي الذي حققه المنتخب المغربي ببلوغه نصف النهاية واحتلاله المركز الرابع بمونديال قطر.كما يأتي في سياق الاحتفاء بما قدمه هذا اللاعب الكبير من أداء ملفت ورائع، والذي حظي بإشادة بالنظر إلى المستوى العالي الذي أبان عنه خلال هذا المحفل الكروي العالمي والروح الوطنية العالية، إلى جانب باقي لاعبي المنتخب الوطني.

جدير بالذكر أشرف حكيمي ولد يوم 4 نوفمبر/تشرين الثاني من عام 1998 بمدريد من أبويين مغربيين، حيث تكون بمدرسة ريال مدريد ولعب لنادي العاصمة الإسبانية، قبل الانتقال على سبيل الإعارة إلى بوروسيا دورتموند الألماني (2018 – 2020)، وإنتر ميلان الإيطالي (2020 – 2021) ، ثم يحط الرحال سنة 2021 بنادي العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان. على المستوى الدولي.