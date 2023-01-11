تقرير: هل اقترب القرار المغربي بالانسحاب من كأس أمم أفريقيا للمحليين"شان" بالجزائر؟

قالت نفس المصادر أن الجامعة المغربية طلبت من اللاعبين عدم إغلاق هواتفهم تحسباً لأي طارئ، موضحة أن التوجه العام يؤكد قرب انسحاب المغرب.

أفادات تقارير إعلامية أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، منحت الضوء الأخضر للاعبي المنتخب المغربي لأقل من 23 عاماً، لمغادرة معسكرهم بمركب محمد السادس لكرة القدم، مشيرة إلى أن ذلك قد يكون مؤشراً للانسحاب من البطولة الأفريقية، وأضافت نفس المصادر أن الجامعة المغربية طلبت من اللاعبين عدم إغلاق هواتفهم تحسباً لأي طارئ، موضحة أن التوجه العام يؤكد قرب انسحاب المغرب.

وتستمر التساؤلات حول مشاركة المنتخب المغربي في بطولة كأس إفريقيا للاعبين المحليين "شان"، بعد عدم رد اللجنة المنظمة للبطولة على طلب الجامعة المغربية، القاضي بالسماح لطائرة الخطوط الملكية المغربية بنقل اللاعبين مباشرة من مطار الرباط إلى مقر إقامة مبارياته بمدينة قسنطينة الجزائرية، كما ذكرت وسائل الإعلام المغربية، أن اتحاد اللعبة سيجتمع قريباً لاتخاذ القرار النهائي حول المشاركة.

و ذكرت مصادر إعلامية، أن الجزائر اشترطت على الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، طائرة تونسية لتنقل المنتخب المغربي مباشرة إلى مدينة قسطنطية حيث ستلعب العناصر الوطنية، عوض الخطوط الجوية المغربية، في ما رفضت الجامعة المغربية الاقتراح.

جدير بالذكر أن المنتخب المغربي هو حامل لقب أمم أفريقيا للمحليين في النسختين السابقتين؛ إذ تُوج باللقب الأول على أرضه عام 2018، قبل أن يضيف الثاني عام 2020.

وتجري البطولة ما بين 13 يناير/ كانون الثاني و4 فبراير/ شباط، وتُشارك فيها 18 منتخباً قسمت على 5 مجموعات، تتكون الثلاثة الأولى من أربعة منتخبات، فيما تضم المجموعتين المتبقيتين ثلاثة منتخبات فقط.