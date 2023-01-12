English
Français
عربى

مذياعمجانا

مباشر
  • i24news
  • رياضة
  • بالونات ضخمة بينها قميص ليونيل ميسي تضيء ليل مدينة إنفيغادو

بالونات ضخمة بينها قميص ليونيل ميسي تضيء ليل مدينة إنفيغادو

AFP

دقيقة 1
بالونات ضخمة بينها قميص ليونيل ميسي تضيء ليل مدينة إنفيغادو
Fredy BUILES / AFPTV / AFPبالونات ضخمة بينها قميص ليونيل ميسي تضيء ليل مدينة إنفيغادو

تضيء بالونات ضخمة بأشكال مختلفة بينها قميص ليونيل ميسي ليل مدينة إنفيغادو، في إطار مهرجان محلي في جنوب كولومبيا يتميز بالإضاءة والدمى المصنوعة من القماش

تضيء بالونات ضخمة بأشكال مختلفة بينها قميص ليونيل ميسي ليل مدينة إنفيغادو، في إطار مهرجان محلي في جنوب كولومبيا يتميز بالإضاءة والدمى المصنوعة من القماش.

Video poster

هذا المهرجان يجلب الكثير من البهجة للناس، لأنه مهرجان تفاعلي يتميز بالإضاءة والدمى المصنوعة من القماش". 

وقال أحد المشاركين: "إن أروع وأكبر دمية صنعناها هي دمية يبلغ طولها 70 مترًا وهي أخطبوط عملاق يغطي جميع المدرجات في هذه الساحة". 

تلقت هذه المقالة 0 تعليق