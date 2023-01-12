بالونات ضخمة بينها قميص ليونيل ميسي تضيء ليل مدينة إنفيغادو

تضيء بالونات ضخمة بأشكال مختلفة بينها قميص ليونيل ميسي ليل مدينة إنفيغادو، في إطار مهرجان محلي في جنوب كولومبيا يتميز بالإضاءة والدمى المصنوعة من القماش

تضيء بالونات ضخمة بأشكال مختلفة بينها قميص ليونيل ميسي ليل مدينة إنفيغادو، في إطار مهرجان محلي في جنوب كولومبيا يتميز بالإضاءة والدمى المصنوعة من القماش.

هذا المهرجان يجلب الكثير من البهجة للناس، لأنه مهرجان تفاعلي يتميز بالإضاءة والدمى المصنوعة من القماش".

وقال أحد المشاركين: "إن أروع وأكبر دمية صنعناها هي دمية يبلغ طولها 70 مترًا وهي أخطبوط عملاق يغطي جميع المدرجات في هذه الساحة".