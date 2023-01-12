خاص لـ i24NEWS: المنتخب المغربي سيسافر غدا عبر رحلة خاصة للخطوط الملكية المغربية من الرباط إلى قسنطينة للمشاركة في بطولة"شان"

رحلة المنتخب المغربي لأقل من 23 عاما إلى الجزائر ستكون غدا عبر رحلة خاصة للخطوط الملكية المغربية ، من الرباط إلى قسنطينة.

ذكرت مصادر جد مطلعة لـ i24NEWS، أن الاتحاد الافريقي لكرة القرم "كاف" توصل إلى اتفاق مع السلطات الجزائرية حول مشاركة المنتخب المغربي المحلي في بطولة كأس أمم افريقيا للمحليين “الشان” وستقلع الطائرة غدا الجمعة ابتداء من الساعة العاشرة صباحا من مطار الرباط-سلا في اتجاه مطارقسنطينة الجزائري، وكان رئيس الكاف باتريس موتسيبي قد اجتمع مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مساء اليوم الخميس رأسا لرأس حسب ما أعلنه موتسيبي نفسه في ندوة صحافية بالجزائر قبل قليل.

وقال موتسيبي : “اجتمعت قبل قليل مع رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون وكان اجتماعا جيدا ومثمرا”.

ومن جهته قال إيزيم أنس المقرب من دوائر القرار بجامعة الكرة، في تغريدة على تويتر ، أن رحلة المنتخب المغربي لأقل من 23 عاما إلى الجزائر ستكون غدا عبر رحلة خاصة للخطوط الملكية المغربية ، من الرباط إلى قسنطينة.

وكانت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم الخميس، عن تعذر المنتخب المغربي للمحليين عن السفر إلى الجزائر، بسبب إغلاق الأخيرة مجالها الجوي أمام الطائرات المغربية منذ أكثر من عام، على خلفية أزمة دبلوماسية بين الجارين.

وقالت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في بيان "تعذر على المنتخب الوطني السفر إلى مدينة قسنطينة من أجل المشاركة في النسخة السابعة من بطولة إفريقيا للاعبين المحليين (...) وذلك لعدم الترخيص لرحلته، انطلاقا من مطار الرباط سلا في اتجاه مطار قسنطينة، بواسطة طائرة الخطوط الملكية المغربية الناقل الرسمي للمنتخبات الوطنية".

وقال مصدر مسؤول، إن "الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تترك المجال مفتوحا أمام مشاركة المنتخب الوطني في نهائيات بطولة أمم إفريقيا للاعبين المحليين "الشان"، المقررة في الجزائر، انطلاقا من غد الجمعة.وتابع "بيان الجامعة ترك الأمور مفتوحة ولم يتطرق لعدم المشاركة، بل تحدث عن تعثر السفر في التاريخ الذي حدد سابقا وهو العاشر من هذا الشهر"، مردفا "المنتخب الوطني جاهز للسفر إذا كان هناك رد إيجابي".

وفي السياق التقى رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو، اليوم الخميس، بالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ، خلال افتتاح ملعب “نيلسون مانديلا” ببراقي في الجزائر العاصمة ، والذي سيحتضن غدا الجمعة حفل افتتاح بطولة “الشان”.وينتظر أن يستقل كلا من انفانتينو و موتسيبي الطائرة مساء اليوم في اتجاه المغرب لحضور قرعة كأس العالم للأندية يوم غد الجمعة بمركز محمد السادس لكرة القدم.

و برمجت الجامعة الملكية لكرة القدم حسب مصادر مطلع ، حفل قرعة كأس العالم للأندية بالمغرب، يوم غد الجمعة، على الساعة الواحدة بتوقيت القدس، من أجل السماح لوفد الكاف والفيفا اللحاق بافتتاح الشان في الجزائر.

وستعطى من ملعب نيلسون مانديلا، إشارة انطلاق منافسة كأس إفريقيا للمحليين، التي تستضيفها الجزائر، من 13 يناير/كانون الثاني الجاري إلى غاية 4 فبراير/شباط الوشيك، بمشاركة 18منتخبا موزعين على خمس مجموعات، وسيكون حفل الافتتاح متبوعا، بالمباراة الافتتاحية التي تجمع بين الجزائر وليبيا.