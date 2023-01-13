برشلونة إلى نهائي كأس السوبر لملاقاة غريمه ريال مدريد

برشلونة يلاقي ريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني

حقق برشلونة الانتصار بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل (2-2) خلال مواجهة ريال بيتيس، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات نصف نهائي كأس السوبر الإسبانين والمقام في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وسجل لبرشلونة ليفاندوفسكي وأنسو فاتي في الدقائق (40، 93)، بينما سجل لريال بيتيس نبيل فقير ولورين مورون في الدقائق (77، 101). وضرب برشلونة موعدا مع الغريم التقليدي ريال مدريد بنهائي البطولة، الأحد المقبل، على استاد الملك فهد الدولي.

وبذلك، ضرب برشلونة موعدا ناريا في المباراة النهائية، التي تجرى الأحد القادم مع غريمه التقليدي ريال مدريد، الذي حجز مقعده في النهائي عقب فوزه 4-3 بركلات الترجيح على فالنسيا في مباراة الدور قبل النهائي الأخرى الأربعاء، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.