الجزائر ترفض الترخيص لرحلة مباشرة: رسميا المنتخب المغربي للمحليين لن يشارك في "شان" بقسنطينة 2023

أعرب رئيس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، عن حزنه على حد تعبيره لعدم تمكن المنتخب المغربي من المشاركة في منافسات كأس إفريقيا للاعبين المحليين

بعدما وصلت بعثة المنتخب المغربي للمحليين إلى بهو مطار الرباط-سلا، بعد صباح اليوم الجمعة، استعدادا للسفر إلى قسنطينة للمشاركة في كأس امم افريقيا للمحليين، ويقيت هناك لغاية منتصف نهار الجمعة، فوجئت بعدم ترخيص السلطات الجزائرية للطائرة التابعة للخطوط الملكية المغربية، تزامنا مع وصول الطائرة الخاصة التي أقلت كل من السويسري جياني انفانتينو والجنوب إفريقي باتريس موتسيبي، رئيسي الاتحادين الدولي والإفريقي لكرة القدم، اللذين وصلا إلى سلا، من أجل المشاركة في مراسيم سحب قرعة كأس العالم للأندية.

انفانتينو وموتسيبي، اللذين حظيا باستقبال خاص من طرف فوزي لقجع، عاينا مشهد بعثة الفريق الوطني المرابطة في بهو المطار، في أهبة الاستعداد للمشاركة في "الشان"، بعد إنهاء معسكرهم الإعدادي الذي جرى بمركب محمد السادس لكرة القدم في "المعمورة".في ما أعرب رئيس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، عن حزنه على حد تعبيره لعدم تمكن المنتخب المغربي من المشاركة في منافسات كأس إفريقيا للاعبين المحليين، عقب استقباله هو ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "جاني انفاتينو" من طرف رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع على هامش المشاركة في سحب قرعة كأس العام للأندية.

قال رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، فوزي لقجع، اليوم الجمعة، إن حرمان المنتخب الوطني من المشاركة في منافسات كأس إفريقيا للاعبين المحليين (الشان)، التي تحتضنها الجزائر، "من المؤسف أن يتم حرمان مجموعة من اللاعبين الشباب الذين استعدوا لمدة أشهر، من المشاركة في هذه التظاهرة الرياضية الافريقية".

وكانت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بناء على طلب الترخيص برحلة بواسطة طائرة الخطوط الملكية المغربية في اتجاه قسنطينة، قد توصلت بتاريخ بتاريخ 22 ديسمبر/كانون الأول المنصرم، بقبول الطلب من حيث المبدأ للترخيص لرحلة جوية عبر الخطوط الملكية المغربية من الرباط إلى قسنطينة.من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم باعتباره الجهاز المسؤول على تنظيم بطولة إفريقيا للاعبين المحليين.

وعلى أساس قبول هذا الطلب، قامت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم باشعار الكاف بمسار الرحلة المغربية والإحداثيات من أجل الحصول على الترخيص النهائي لرحلة الخطوط الملكية المغربية من الرباط إلى قسنطينة، كما واصلت الجامعة تحضيراتها من أجل مشاركة المنتخب الوطني في هذه المنافسة القارية، حيث برمجت تجمعا إعداديا للنخبة الوطنية بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة في الفترة ما بين السادس و العاشر من يناير الشهر الجاري تخللته مباراتين وديتين أمام منتخب اثيوبيا.

وكانت مصادر جد مطلعة لـ i24NEWS، قد أفادت أمس الخميس أن الاتحاد الافريقي لكرة القرم "كاف" توصل إلى اتفاق مع السلطات الجزائرية حول مشاركة المنتخب المغربي المحلي في بطولة كأس أمم افريقيا للمحليين “الشان” وستقلع الطائرة غدا الجمعة ابتداء من الساعة العاشرة صباحا من مطار الرباط-سلا في اتجاه مطارقسنطينة الجزائري، وكان رئيس الكاف باتريس موتسيبي قد اجتمع مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مساء اليوم الخميس رأسا لرأس حسب ما أعلنه موتسيبي نفسه في ندوة صحافية بالجزائر قبل قليل.وقال موتسيبي : “اجتمعت قبل قليل مع رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون وكان اجتماعا جيدا ومثمرا”.

ومن جهته قال إيزيم أنس المقرب من دوائر القرار بجامعة الكرة، في تغريدة على تويتر ، أن رحلة المنتخب المغربي لأقل من 23 عاما إلى الجزائر ستكون غدا عبر رحلة خاصة للخطوط الملكية المغربية ، من الرباط إلى قسنطينة.

وكانت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، قد لعبت دورا في إطار "الديبلوماسية الرياضية"، من أجل الحفاظ على موقف واضح من الأزمة التي افتعلتها الجزائر، وذلك بحرمان الفريق الوطني من المشاركة في التظاهرة القارية، بعد رفض طلب تأمين رحلة مباشرة له من المغرب إلى الجزائر.