مانشستر يونايتد يتغلب على مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد يحسم الديربي بثنائية راشفورد وفيرنانديز

قلب فريق مانشستر يونايتد تأخره بهدف أمام ضيفه مانشستر سيتي إلى فوز 2 – 1 خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت في الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتقدم مانشستر سيتي بهدف سجله جاك غريليش في الدقيقة 60، وتعادل مانشستر يونايتد بهدف سجله برونو فرنانديز في الدقيقة 78 قبل أن يسجل هدف الفوز في الدقيقة 82 عن طريق ماركوس راشفورد. ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 38 نقطة في المركز الثالث، وتوقف رصيد مانشستر سيتي عند 39 نقطة في المركز الثاني.

وجاءت بداية المباراة متوسطة المستوى وتبادل الفريقان السيطرة على مجريات اللقاء ولكنهما فشلا في تشكيل أي خطورة حقيقية على المرميين باستثناء بعض المحاولات الهجومية التي أفسدها مدافعي الفريقين. وبمرور الوقت استحوذ مانشستر سيتي على وسط الملعب واتخذه كقاعدة لشن هجماته بحثا عن إيجاد ثغرة في دفاع مانشستر يونايتد.

في المقابل اعتمد مانشستر يونايتد على تضييق المساحات وإغلاق كافة الطرق المؤدية إلى مرماه مع الاعتماد على شن الهجمات المرتدة وقتما تتاح الفرصة.